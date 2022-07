Lebensräume in Gefahr: Bremerhavener Klimahaus zeigt „Das letzte Eis“

Von: Thomas Kuzaj

Leben umgeben von Eis: Szene aus Alaska – aus Savoonga auf St. Lawrence Island in der Beringsee. © Klimahaus/Manolo Ty

Bremerhaven – Seit Menschengedenken waren sie einfach da, jetzt lösen sie sich mehr und mehr auf. Der Klimawandel lässt die Gletscher schmelzen; und das hat Folgen. Schmelzende Gletscher, wärmere Winter und damit weniger Eis – damit beschäftigt sich eine neue Ausstellung, die das Klimahaus in Bremerhaven bis zum 30. Dezember zeigt. Titel: „Das letzte Eis – Zwei Welten im Wandel“.

„Zu sehen ist, wie die Natur sich verändert und mit ihr das Leben der Menschen, die von ihr abhängig sind“, so Sprecher Holger Bockholt. Die im Ausstellungstitel angesprochenen zwei Welten, sie liegen in der Schweiz und in Alaska. „Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung stehen vergleichbare Naturgegebenheiten und ähnliche Lebensbedingungen für die Menschen sowie vor allem deren klimabedingter Wandel und seine Folgen“, heißt es in Bremerhaven. Fotografien und Filme zeigen unter anderem am Beispiel des Eisvorkommens, „wie rasch sich die Lebensräume für Menschen und Tiere in diesen Regionen verändern“.

In der Schweiz geht es um das Dorf Isenthal, das vom Rückgang des „Blüemlisalpfirn“-Gletschers direkt in seiner Wasserversorgung betroffen ist. Für Alaska stehen die kleinen Siedlungen Savoonga auf St. Lawrence Island in der Beringsee und Nome auf dem Festland – zwei Orte, die durch das Schmelzen des arktischen Meereises bedroht sind.

Lawinen, Steinschlag und tauender Permafrost

Themenfelder wie „Ernährung und Fortbewegung“, „Kindheit und Jugend“ sowie „Naturgefahren“ (sprich: tauender Permafrost, Lawinen, Steinschläge) verbinden Alaska und die Schweiz. Aus Alaska kommt die Jagd hinzu, aus der Schweiz der Aspekt „Gletscherschmelze“ sowie das Thema „Leben und Arbeit auf der Alp“. „Der Fokus liegt dabei auf den Menschen, die in den besuchten Regionen auch heute meist noch sehr traditionell leben“, so der Sprecher.

So ermögliche es die Abgeschiedenheit von St. Lawrence Island, Alaska, den dort ansässigen Yupik, nach wie vor an ihrer Selbstversorgung durch Jagd und Fischerei festzuhalten – „ein autonomes Leben, das durch den Klimawandel und das damit verbundene Schmelzen des Permafrostbodens sowie des arktischen Meereises in der Beringsee zunehmend in Gefahr gerät“, wie es heißt.

Ein Gletscher verschwindet

Auf den Bergbauernhöfen, die den Ort Isenthal in der Schweiz umgeben, arbeiten viele landwirtschaftliche Betriebe auch heute noch ohne Strom. „Sowohl die Käseherstellung als auch das händische Mähen der am höchsten gelegenen Weiden sind fotografisch eingefangen“, heißt es im Klimahaus. „Daneben beleuchtet die Ausstellung das Verschwinden des ,Blüemlisalpfirn‘-Gletschers und die damit einhergehenden Gefahren für die tieferliegenden Gebiete.“

Zur Ausstellung „Das letzte Eis – Zwei Welten im Wandel“ ist ein Buch (Texte: Anne Steinbach, Fotografien: Manolo Ty) erschienen. Hinzu kommt ein Film (von Alessandro Rovere), der in der Ausstellung gezeigt wird.