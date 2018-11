Talkabend im Universum: Der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben

In ihrer Wildnisschule in Wildeshausen eröffnen Myriam Kentrup (links) und Judith Wilhelm Menschen jeden Alters Wege zurück zur Naturverbundenheit.

Bremen - Inspirierende Lebensgeschichten hören die Besucher morgen, Freitag, beim Talkabend im Universum (Wiener Straße 1a, Eintritt: sechs Euro). Von 19 bis 21.30 Uhr geht es um Natur, Tagebücher und Mut als Schlüssel zu einem glücklicheren Leben.

Was ihr ganz persönlicher Schlüssel zu einem sinnerfüllten Dasein ist, erzählen im Gespräch mit Moderatorin Nicole Kahrs Judith Wilhelm und Myriam Kentrup. Sie fanden in der Natur den Schlüssel zu einem glücklicheren Leben. Autorin Larissa Sarand schildert, wie Mut und Durchhaltevermögen ihr halfen, familiäre Tragödien zu meistern. Sozialarbeiter Jörg Knüfken und Dilara Gürbüz berichten von einem Tagebuchprojekt, das auffälligen Schülern Gehör verschafft. Knüfken fühlte sich nach zehn Jahren Sozialarbeit mit allen Wassern gewaschen.

Doch als er eine Gruppe von Hauptschülern übernahm, die zu den auffälligsten der Schule gehörten, wurde er eines Besseren belehrt. Er prallte gegen eine Wand aus Destruktivität, Aggressivität und Ablehnung, wie es im Vorfeld des Talkabends heißt. Inspiriert durch eine amerikanische Lehrerin, schenkte er den Schülern Tagebücher und bot an, ihre Einträge zu lesen. Die Probleme der jungen Menschen ließen ihr Verhalten im neuen Licht erscheinen. „Dass ihnen jemand zuhört und Aufmerksamkeit schenkt, bringt das Eis zum Schmelzen und gibt Mut und Selbstvertrauen“, so eine Sprecherin des Universums. Heute ist Knüfken Geschäftsführer des Vereins „Changewriters“, der seine Erfahrungen an andere Menschen weitergibt. Dilara Gürbüz spricht am Abend als Teilnehmerin des Experiments.

Larissa Sarand war schwer magersüchtig und hat ein schonungslos offenes Buch über die akute Zeit ihrer Krankheit geschrieben. Aufgewachsen mit einer selbstmordgefährdeten Mutter und einem an einer tödlichen Krankheit leidenden Vater, war sie die einzige, die für das Überleben in der Familie zuständig war. Die Autorin und Sprachdozentin schildert ihren Weg.

Judith Wilhelm und Myriam Kentrup betreiben eine Wildnisschule, in der sie Erwachsenen und Kindern die Wichtigkeit von alten Kulturen und Traditionen erklären. Selbst lernen sie immer wieder von Menschen in Wüstenregionen.

Für Musik sorgen Ann Doka und Martin Olding. Anmeldung unter 0421/33460.

gn