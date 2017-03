„Imposant“: Lebendige Kunst

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Imposant“ heißt Ulrike Strauch-Göbels Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Uneitel und in sich selbst ruhend, neigt sich die Frau von der Leinwand dem Betrachter zu. „Sie ist eine Person, mit der man sich besser nicht anlegt“, sagt die Erschafferin und lacht.

Mit weißem Kleid und fast burschikoser Haltung blickt die Porträtierte aus dem Acrylbild von Ulrike Strauch-Göbel. Die Konturen bleiben leicht vage und jede Farbfläche bietet, bei genauerem Hinsehen, eine Vielfalt an Einzelfarben. Wie die meisten anderen Porträts der Bremer Künstlerin macht „Imposant“ neugierig. Der Verzicht auf Details und die Betonung von Stimmung und persönlicher Ausstrahlung regen die Phantasie an. Wer ist die Person, die auf den ersten flüchtigen Blick einem auf diese Weise erscheint? Anders als in der Realität bleibt auch beim direkten Hinschauen etwas Unbestimmtes bis Geheimnisvolles.

Am Anfang der Porträtmalerei stand Strauch-Göbels Wunsch, mit der Farbe Rot zu arbeiten. Ein Kleid bot sich als variierbare Fläche an. Über die Figur sei sie dann zum Porträt gekommen, sagt die Malerin. „Wenn man sich auf einen Ausschnitt beschränkt und das wiederholt, merkt man, was für Möglichkeiten sich darin verbergen. Nuancen entscheiden über die Wirkung.“

Besucher im Gespräch

In einem Ausstellungsraum voller Bilder mit roten Kleidern kamen die Besucher bei dem Versuch, die Bilder zu ergründen, untereinander ins Gespräch. „Dass es nun Frauenporträts geworden sind, liegt einfach daran, dass an ihnen mehr zu malen dran ist“, sagt die Künstlerin. „Menschen interessieren mich. Und ich beobachte gern.“

Bei Porträts komme es auf den Punkt an, an dem sie „lebendig werden“. Den direkten Blick, den ihre Frauen zeigen und gleichzeitig auf sich ziehen, vermisst Strauch-Göbel im Alltag. „Wo alle auf ihr Smartphone gucken, schaut einen kaum noch jemand direkt an.“

Auf die Kunst gekommen ist die Bremer Malerin eher zufällig. Als sie noch studierte, sich gerade mit ihrer Diplomarbeit rumschlug, wusste, dass sie aus ihrer Wohngemeinschaft würde ausziehen müssen und außerdem noch Zahnschmerzen hatte, ging sie los und kaufte sich einen Aquarellfarbkasten. Erst malte sie in ihrer Freizeit, neben dem Beruf. Als die Malerei zunehmend Raum brauchte, wurde Strauch-Göbel klar, dass das Malen mehr als ein Hobby war.

Heute hat die Künstlerin ihr eigenes Atelier und stellt erfolgreich aus. Am liebsten malt sie am frühen Tage. „Alkohol oder Muse brauche ich nicht“, sagt sie lachend. „Aber Stille, die brauche ich.“

„Kunst tut der Seele einfach gut“

Die Herausforderung in der Kunst, meint Strauch-Göbel, sei es, ein Thema für sich zu finden. Auch komme man mit Fleiß und Ausdauer nicht automatisch weiter. „So funktioniert der Kunstmarkt nicht“, stellte sie fest. Es gelte, die Balance zu finden zwischen der Fähigkeit, Kritik anzunehmen, und gleichzeitig seinen eigenen Weg weiter zu verfolgen. „Man darf nicht anfangen, hin und her zu springen.“

Ob wir Kunst brauchen? „Kunst tut der Seele einfach gut“, meint Strauch-Göbel. „Sie bietet eine Welt, in die man abtauchen kann, und ohne sie wäre unsere Welt ärmer.“ Zu den Künstlern, die für Strauch-Göbel besonders bedeutend sind, zählen der Deutsche Emil Schumacher (1912 bis 1999) und der gebürtige Schweizer Félix Vallotton (1865 bis 1925).

An Schumacher liebt die Bremerin dessen informelle Malerei, bei der selbst reine Farbe eine Energie und Dichte erhalte. „Da kriege ich eine Gänsehaut.“ Von Valloton gefallen ihr die „wahnsinnigen Porträts“, die sehr modern und fast surrealistisch seien.

Wenn Strauch-Göbel jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge ein Bild wie „Imposant“ an eine örtliche Institution, in der Menschen sind, die Sorgen haben. „Ich kann mir vorstellen, dass die Bilder helfen und das Gefühl geben, wahrgenommen zu werden.“