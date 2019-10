Schau zeigt Schicksale jüdischer Sportler im Nationalsozialismus

Bremerhaven – Unter dem Titel „Zwischen Erfolg und Verfolgung“ will eine Open-Air-Ausstellung auf dem Bremerhavener Havenplatz auf die Geschichte jüdischer Sportlerinnen und Sportler im Nationalsozialismus aufmerksam machen. Mit überlebensgroßen Silhouetten wird an das Leben, die Erfolge und die Verfolgung von 17 herausragenden Persönlichkeiten bis 1933 und danach erinnert.

„Die Ausstellung macht die großen Verdienste jüdischer Sportler für die Entwicklung des modernen Sports in Deutschland sichtbar“, sagte bei der Eröffnung am Mittwoch Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

Die Wanderausstellung ist mit Blick auf die 43. Sportminister-Konferenz in Bremerhaven aufgebaut worden, die am 7. und 8. November in der Seestadt tagt. Stahmann ist derzeit Vorsitzende der Sportminister-Konferenz. Die Schau ist bis zum 10. November auf dem Havenplatz zu sehen und wurde erstmals 2015 anlässlich der „European Maccabi Games“ in Berlin präsentiert.

Die Ausstellung stelle Sportler in den Mittelpunkt, „die als Nationalspieler, Welt- und Europameister, Olympiasieger und Rekordhalter zu den gefeierten Idolen ihrer Zeit zählten“, sagte die Senatorin. „Als Juden wurden diese Frauen und Männer während der NS-Zeit aus ihren Sportvereinen ausgeschlossen, und Titel wurden ihnen aberkannt. Etliche wurden deportiert, viele haben im finstersten Kapitel deutscher Geschichte in den Konzentrationslagern ihr Leben gelassen.“

Die aktuellen Ereignisse in Halle machten deutlich, wie wichtig es auch ein dreiviertel Jahrhundert nach dem Ende der NS-Herrschaft sei, eine lebendige Erinnerungskultur zu pflegen, sagte Stahmann. Die Gräuel des Nationalsozialismus dürften niemals in Vergessenheit geraten: „Nur so können wir Menschen jüdischen Glaubens in unserer Mitte dauerhaft schützen.“

Zu den 17 jüdischen Sportler-Persönlichkeiten deutscher Nationalität in der Ausstellung gehört unter anderem der Fußballpionier Walther Bensemann (1873-1934), der maßgeblich dazu beigetragen hatte, den Fußball in Deutschland populär zu machen. Zur Jahrhundertwende war er Mitbegründer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und 1920 Begründer des „Kicker“. Erinnert wird auch an die Lebensgeschichten des Fußballnationalspielers Julius Hirsch (1892-1943) und der zehnfachen Deutschen Leichtathletik-Meisterin Lilli Henoch (1899-1942). Beide wurden deportiert und ermordet.

Die Ausstellung gibt darüberhinaus Einblicke in die Biographien der Fechtolympiasiegerin Helene Mayer, des Schachweltmeisters Emanuel Lasker, des Meisterboxers Erich Seelig, der Deutschen Tennismeisterin Nelly Neppach, der Deutschen Speerwurfmeisterin Martha Jacob, der Leichtathletin Gretel Bergmann, der Turnolympiasieger Alfred und Gustav Felix Flatow, der Europameister im Gewichtheben beziehungsweise im Ringen Julius und Hermann Baruch, des Eishockeyspielers Rudi Ball und des deutschen Fußballnationalspielers Gottfried Fuchs.

Als erste jüdische Athletin, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine olympische Medaille für Deutschland gewonnen hat, ehrt die Ausstellung schließlich die Schwimmerin Sarah Poewe, die im Jahr 2004 in Athen Bronze mit der 4x100 Meter-Lagen-Staffel holte.

Die Ausstellung ist zweisprachig auf Deutsch und Englisch. Sie ist über QR-Codes mit einer Online-Ausstellung verknüpft, bei der ergänzende Texte, Fotos und Filme ausführlich die jüdische Geschichte des deutschen Sports dokumentieren. Initiiert, konzipiert und finanziert wurde sie durch die Kulturstiftung des DFB und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. epd/je