Leben am Theater

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein Leben mit dem Theater – Andreas Eckel hat es praktisch von Beginn an geführt. Wirklich von Anfang an: Geboren 1965, wuchs er „praktisch im Goethe-Theater“ auf, wie er sagt. So dicht lag die Wohnung der Familie am damaligen Epizentrum des deutschsprachigen Theaters, wo gerade der „Bremer Stil“ geprägt wurde. „Man konnte die Proben hören. Das hat abgefärbt. . .“

Und wie: Andreas Eckel wurde Schauspieler. Und jetzt kehrt er in seine Heimatstadt Bremen zurück. Gegenwärtig ist Eckel auf dem Theaterschiff an der Tiefer in dem Stück „Wetten, dass…“ zu sehen – eine wilde und temporeiche Hommage an Thomas Gottschalks legendäre TV-Show. „Wir sind fünf Darsteller und haben 60 Kostüme“, sagt Eckel.

Meist bleiben in der Enge hinter den Kulissen nur Sekunden zum Umziehen. „Mal bin ich Tänzerin im Fernsehballett, dann ein Bayer in Lederhosen, dann Michael Jackson“, so Eckel. „Da passiert es schon mal, dass man die falschen Sachen anhat. Ich bin einmal als Bayer rausgekommen und hatte noch die Ballettschlappen an.“ Ein andermal ging eine Requisite zu Bruch. Das Publikum nimmt solche Zwischenfälle mit Humor, sagt Eckel. Es kommt an, wenn die Darsteller improvisieren und die Pannen mit einbauen. Gut, wenn man sich da aufeinander verlassen kann. Kann man wohl: „Ich habe in mehr als 30 Jahren selten so ein tolles Ensemble gehabt wie hier.“

Ja, das Theaterleben. Apropos – ein paar Jahre nach Eckels Geburt zog die Familie vom Goetheplatz weg. Aber nicht weit, man blieb im Ostertor. Und dem Theater nah. Eckel: „Mit viereinhalb Jahren bin ich zum ersten Mal ins Theater gegangen. Es war ein Weihnachtsmärchen mit Brigitte Janner.“ Nun ja, was in jenen wilden Bremer Theaterjahren so als Weihnachtsmärchen galt: „Der tolle Unk von Unkenburg“, ein „Stück über Umweltschäden“, so Eckel. Aber: „Die Schallplatte davon, die habe ich noch.“

Mit zehn, elf Jahren, so Eckel, sei er „ständig“ ins Theater gegangen. „Ich habe alles geguckt, was es gab.“ In den Jahren nach der Konfirmation steigerte sich das noch. Die Debatten und Konflikte um den „Bremer Theatertod“ erlebte Eckel ebenso mit wie den Bau des Schauspielhauses Anfang der 80er Jahre – und die Ensembletheater-Ära mit Schauspiel-Chef Günter Krämer und dem Regisseur Torsten Fischer.

„Ich ging da drei oder vier Mal die Woche hin“, erzählt Eckel. „So kam man ins Gespräch.“ Fischer habe eines Tages zu ihm gesagt: „Komm doch mal zum Vorsprechen.“

Klaus Johannes Behrendt (später als Kölner „Tatort“-Kommissar bekannt geworden) und Maria Happel, als „Piaf“ an der Weser unvergessen, spielten damals beide am Bremer Theater – und hatten zuvor beide in Hamburg die Schauspielschule besucht. So ging Eckel – nach seinem Zivildienst am Rot-Kreuz-Krankenhaus in der Neustadt – dort auch hin. „Ich bin da so reingerutscht“, sagt er heute. „Ich habe nie gesagt, dass ich Schauspieler werden möchte, aber immer, dass ich ans Theater will.“

Hat geklappt. Hinzu kamen etliche Fernsehrollen – so beispielsweise im „Großstadtrevier“, im „Tatort“, in Produktionen wie „Nord bei Nordwest“. Nun, nach 32 Jahren Hamburg, ist Eckel wieder in Bremen und sagt: „Ich bleibe jetzt hier.“ Gegenwärtig sucht er eine Wohnung – „in Findorff oder im Viertel“. Dort, wo alles begann.