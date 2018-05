1.200 Wohnungen auf Brinkmann-Areal in Planung

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Der Bremer Projektentwickler Justus Grosse hat das alte Brinkmann-Gelände in Woltmershausen gekauft. In den nächsten Jahren will er hier 240 Millionen Euro investieren und unter anderem 1 200 Wohneinheiten schaffen, darunter auch Reihenhäuser. Das fast 15 Hek-tar große Gelände war einst die größte Tabak-Produktionsstätte Europas mit bis zu 6 000 Mitarbeitern.

Mit Wirkung zum 1. Mai hat die Justus Grosse Real Estate GmbH das 147 000 Quadratmeter große Brinkmann-Areal übernommen. Die Tabakfabrik wurde 1813 von Kaufmann Nikolaus Wilkens in Bremen-Nord gegründet und zog unter Hermann Ritter 1910 nach Woltmershausen. In den 60er Jahren kannte wohl jeder Raucher die Marken Lord Extra oder Lux. 1972 übernahm Rothmanns die Mehrheit der Aktien. Das wiederum fusionierte 1999 mit dem britischen Tabakkonzern BAT. Zuletzt wurden in Woltmershausen Filterhülsen produziert. 2014 kam das endgültige Aus für den Standort, an dem dann nur noch rund 100 Beschäftigte arbeiteten.

+ Blick aus der Luft auf das 147 000 Quadratmeter große Gelände der alten Tabakfabrik. - Foto: Justus Grosse

Heute wird das Gelände als klassischer Businesspark genutzt. Das Areal biete die „einzigartige Möglichkeit, die Verbindung aus alter gewachsener Industriestruktur durch Erhaltung einzelner Gebäude mit einer neuen zukunftsweisenden und energetisch hochanspruchsvollen Nutzung zu kombinieren“, betonen die Grosse-Geschäftsführer Clemens Paul, Joachim Linnemann und Burkhard Bojazian. Laut Paul sollen Gebäude mit vielfältiger Wohnnutzung in Verbindung mit den bestehenden Büro- und Gewerbeeinheiten entstehen. „Großzügige Grünbereiche, intensiv begrünte Dächer, kleinteilige und lebenswerte Wohnstrukturen und ein breites Angebot an Wohnungstypen sollen das neue Quartier prägen“, so die Geschäftsführer. Geplant sind neben Sozialwohnungen und frei finanzierten Wohnungen den Angaben zufolge auch Reihenhäuser und neue sogenannte Bremer Häuser. Die Unternehmer sprechen von bis zu 1.200 Wohneinheiten. Justus Grosse war übrigens auch einer der Vorreiter in der Überseestadt mit ihren rund 100 Hektar und investierte hier viele Millionen Euro. Das mittelständische Familienunternehmen hat eine mehr als 70-jährige Tradition.

Masterplan bis Mitte 2019

Bei den Planungen geht es nicht nur ums alte Tabak-Areal, das mit Leben gefüllt werden soll, sondern auch um das Gaswerk-Gelände der Nachbarin, der SWB AG (früher Stadtwerke). Gemeinsam wollen die Unternehmen das Gebiet zu einem „breitdurchmischten Ortsteil“ in Woltmershausen entwickeln, wie es heißt.

Doch erst einmal will Grosse im Businesspark übergangsweise weiter vielfältige Flächen anbieten – von der kleinen Lagereinheit bis hin zu großen Logistik- und Büroflächen, wie Clemens Paul erklärt. Als Zwischennutzung zeigen er und seine Mitstreiter sich offen für kulturelle Einrichtungen des Stadtteils.

Der Zeitplan für das Brinkmann-Gelände ist ehrgeizig: Gemeinsam mit der Stadtplanung und in enger Abstimmung mit der Baubehörde, dem Beirat und der Politik soll möglichst bis Mitte 2019 ein städtebaulicher Masterplan entwickelt werden. Aus den vielen ungenutzten Flächen will Grosse einen „innovativen, nachhaltigen und breitgenutzten Entwicklungsschwerpunkt“ machen, wie Linnemann sagt. Laufen die Verfahren glatt, könnte der Projektentwickler im Sommer 2020 richtig loslegen.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sieht durch den Verkauf „ein riesiges Potenzial für den Stadtteil“. Es könnten urbane Bauvorhaben wie in der Überseestadt entstehen, einzelne alte Hallen mit modernen Gebäuden verbunden werden. Sieling: „Durch den Standort des Geländes wird es gelingen, den Stadtteil noch besser an die Innenstadt anzubinden.“