Laufgeräusche

Ein moderner Arbeitsplatz: André Sabrowski hat in der zentralen Leitwarte am Klärwerk Seehausen die Daten eines Pumpwerks aufgerufen. Neben ihm: Mike Lilienthal, Bereichsleiter Abwasserwerke. Foto: kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. André Sabrowski (33), Abwassermeister bei Hansewasser, hat die doppelte Verbindung: Den Kollegen am Handy und die wichtigen Daten von Pumpwerk 104 im Stadtteil Horn auf dem Bildschirm. Er sitzt in der zentralen Leitwarte am Klärwerk Seehausen. Bei Hansewasser sind Automatisierung und Digitalisierung weit fortgeschritten. „Der Kollege hat die Pumpe 2 vor Ort gewartet“, sagt Sabrowski.

Zwei Mitarbeiter haben in der zentralen Leitwarte den Überblick über wichtige Lebensadern Bremens: 2 300 Kilometer Kanalnetz und 200 Pumpstationen, die Kläranlagen Seehausen und Farge sowie Industriekläranlagen. Hier gehen jährlich 3,7 Millionen Meldungen ein, verarbeitet von Computern. Bei Alarmen müssen die Menschen ran und eben auch bei Inspektionen. „Der Kollege vor Ort hört das Laufgeräusch“, sagt Sabrowski. Die Techniker verständigen sich, die Wartung geht routinemäßig über die Bühne.

Die Pumpwerke sind mittlerweile automatisiert, während noch bis zu den 90ern 100 Menschen auf ihnen arbeiteten, verteilt auf die ganze Stadt. „Wir haben schon lange miteinander kommunizierende Anlagen“, sagt Hansewasser-Sprecher Oliver Ladeur. Es seien bereits Programme fertig für die Testphase, die die Hauptpumpwerke kommunizieren lassen“, sagt Mike Lilienthal (57), Bereichsleiter Abwasserwerke bei Hansewasser. Ziel ist eine bessere Abstimmung bei der Strömungsmenge.

Die Arbeit im Bereich Abwasser galt lange als wenig attraktiv. „Als ich anfing, haben wir die Feststoffe noch mit einer Harke vom Rechen geholt. Das Rechengut wurde mit der Schubkarre weggebracht“, sagt Lilienthal. Das sei noch Anfang der 90er so gewesen, „Fred-Feuerstein-Technik“ im Vergleich zur automatisierten Reinigung. Der Kanalarbeiter von heute arbeitet mit dem Joystick in der Hand. Nichts erinnert mehr an die Reinigungsschieber, die man früher durch den Kanal zog. Menschen betreten die Kanäle nur selten. Inspektion machen meist Roboter. „Der Direktkontakt mit Abwasser ist selten geworden“, sagt Ladeur.

Die Digitalisierung hat die Zahl der Arbeitsplätze bei Hansewasser reduziert - von 545 Ende der 90er auf aktuell 400. Im heutigen Team sind zudem 40 Mitarbeiter mit dem freien Abwassermarkt beschäftigt, ein Geschäftsfeld, das Ende der 90er noch gar nicht bearbeitet wurde.

Deutlich wird die Entwicklung auch beim Klärwerk im Bremen-Norder Stadtteil Farge. „Als ich anfing, arbeiteten dort 38 Leute, geplant waren 48. Dafür sind noch heute die Räume da“, sagt Lilienthal. 1996 reduzierte sich die Zahl der Mitarbeiter am Standort auf neun. Teile der Steuerung gingen nach Seehausen. „Mittelfristig wollen wir das Klärwerk Farge alleine lassen.“

Hansewasser will den Automatisierungsgrad weiter erhöhen. In einem Verbundprojekt, an dem auch die Technische Uni Dresden beteiligt ist, entwickelt Hansewasser Systeme zur zeitorientierten Anlagenanalyse mit, erste Schritte in Richtung digitaler Zwillinge. Das sind Simulationen echter Anlagen, die zeigen, was bei Änderungen passiert. „Wir können testen, ohne die Realität zu gefährden.“ Bereits auf dem heutigen Stand der Technik verläuft die Abwasserentsorgung klimaneutral, ein Vorteil der Vernetzung.

Heute verlangen die komplexen Anlagen hochqualifizierte Mitarbeiter, die mit ihren Aufgaben wachsen. „Ein Energieanlagenelektroniker arbeitet mit Aggregaten mit eigener Intelligenz“, sagt Lilienthal. Hansewasser beschäftigt viele Ingenieure. Das Standardgeschäft werde auf Meisterebene gemacht. „Den Standardfacharbeiter halten wir hier auf Dauer nicht. Wir brauchen Leute, die wie qualifizieren und spezialisieren können“, sagt Lilienthal.