Laufen durch die heiße Stadt

8 400 Menschen beim „B2Run“ am Stadion

+ Laufen bei praller Sonne: Start des Firmenlaufs „B2Run“ am Dienstagabend am Weserstadion. 8 400 Teilnehmer waren mit von der Partie. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Strahlende Sonne und Hitze am Abend. Neben dem Weserstadion erklingen Discobässe. Der Moderator kurbelt die Stimmung an: „Die Arme hoch.“ Um 18.30 Uhr startet am Dienstagabend das erste Team beim Firmenlauf „B2Run“. Eine stolze Zahl: Etwa 8 400 Bremer aus 480 Unternehmen gehen auf die 6,3 Kilometer lange Rundtrecke. Die besten Läufer sind nach nicht einmal 20 Minuten wieder im Ziel. Doch das nur am Rande, denn im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das gemeinsame Erleben.