Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall auf der A1 bei Arsten

Bremen - Bei einem Unfall auf der A1 bei Bremen-Arsten ist am Mittwochabend ein Lastwagenfahrer getötet worden. Bei der Kollision wurden vier Lkw ineinander geschoben.

In Höhe der Anschlussstelle Arsten fuhr ein Gliederzug laut Angaben der Polizei in Richtung Osnabrück auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Der Aufprall war derart stark, dass der Sattelzug auf zwei weitere Sattelzüge geschoben wurde. Dabei wurde das Führerhaus des Gliederzuges erheblich beschädigt, der 37 Jahre alte Fahrer kam ums Leben.

Der Unfall ereignete sich an einer Tagesbaustelle an der Anschlussstelle Brinkum. Dort waren die vier Lastwagen auf ein Stauende zugefahren. Der letzte von ihnen konnte nicht mehr rechtzeitig bremste und fuhr auf seinen Vordermann auf, heißt es in einer Meldung der Bremer Polizei.

+ Die Fahrerkabine des tödlich verunglückten Mannes wurde schwer beschädigt. © Florian Kater

Die Fahrzeuge waren derart ineinander verkeilt, dass eine schwere technische Bergung erforderlich wurde. Die drei überlebenden Fahrzeugführer waren körperlich unversehrt, erlitten aber unterschiedlich schwere Schockzustände durch das Geschehen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein neben dem Gliederzug fahrendes Auto wurde durch umherfliegende Trümmer beschädigt. Der Fahrer erlitt ebenfalls einen Schock.

Die Feuerwehr befreite die eingeklemmte Person mit hydraulischen Rettungsgeräten. Außerdem übernahmen die Kräfte das Binden von größeren Mengen ausgelaufener Betriebsstoffe, schreibt Feuerwehr-Sprecher Christian Meinen aus Brinkum in einer Pressemeldung. Für die Kräfte aus Niedersachsen war der Einsatz nach rund 3,5 Stunden beendet.

Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauerten insgesamt bis in die frühen Morgenstunden und machten eine Vollsperrung der A1 Richtung Osnabrück erforderlich. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, hieß es am Donnerstagmorgen.

