Lastwagen reißt Abwasserleitung an Baustelle für „City-Gate“ ab

25 Fahrzeuge beschädigt

Bremen - Ein Lastwagen hat am Freitagabend beim Rangieren auf dem Bahnhofsvorplatz für einen ordentlichen Wasserschaden gesorgt. Der Auflieger riss an der Baustelle für „City-Gate“ eine in vier Metern Höhe verlaufende Wasserleitung ab. Verletzt wurde niemand.

Gegen 22.30 Uhr blieb der Lastwagen beim Rangieren unter dem Rohr stecken und riss es ab. Es gehörte zu der Entwässerungsleitung der Baustelle am Bahnhofsvorplatz. Hier entsteht das 100-Millionen-Euro-Projekt „City-Gate“ eines Hamburger Investors, ein Hotel- und Büro-Komplex nach den Plänen des Star-Architekten Max Dudler. Daraufhin wurde der Bereich am Breitenweg weiträumig abgesperrt.

Mitarbeiter eines Bremer Schaustellerbetriebs, die mit Abbauarbeiten des Weihnachtsmarktes vor dem Bahnhof beschäftigt waren, unterstützten die Einsatzkräfte. Sie hoben mit einem Teleskoplader Leitungsteile an, um den Lastwagen zu befreien.

Die auf etwa 150 Meter Länge abgerissenen, teils freischwebenden Stahlrohre mussten teilweise von der Feuerwehr gesichert und demontiert werden. Etwa 25 Fahrzeuge, die unter der Hochstraße geparkt waren, wurden durch Rohrteile beschädigt. Die austretenden Wassermengen wurden von der Kanalisation aufgenommen. Zur Schadenshöhe gibt es keine Angaben.

