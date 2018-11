Laster krachen auf A1 ineinander: Elf Kilometer Stau

Hoher Schaden

+ © Butt An einem Stauende waren drei Lastwagen ineinandergekracht. © Butt

Bremen - Elf Kilometer Stau auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück – das war die Folge eines Lkw-Unfalls in der Mittagszeit. Aus noch ungeklärter Ursache sind laut Polizei gegen 12.30 Uhr an einem Stauende auf der Weserbrücke drei Lastwagen ineinandergekracht. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.