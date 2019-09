Mit dem Lastenrad zum Kunden: Elektromobile Logistik im Test

Unterwegs auf dem E-Lastenfahrrad für den Bremer Radkurier: Marc Logemann. Aus dem GVZ werden die Sendungen zum „Hub“ (rechts) auf dem Jacobikirchhof transportiert. Von dort geht es per Pedelec zu den Empfängern in der Bremer City.

Seit zwei Wochen sei man jetzt „on practice“, sagt Ralph Sandstedt. Was der Geschäftsführer der GVZ Entwicklungsgesellschaft meint: Das Pilotprojekt „Urban-Bre – elektromobile Citylogistik in Bremen“ ist auf der Straße gestartet. Für die Innenstadt bestimmte Pakete werden im Güterverkehrszentrum (GVZ) gesammelt und zu einem sogenannten Hub auf dem Jakobikirchhof transportiert. Von dort werden sie auf der sogenannten „letzten Meile“ per elektromobilem Lastenrad an die Empfänger zugestellt.

Bremen - „City-Logistik“ ist das Stichwort für die öffentlich geförderte Initiative, für die sich das GVZ, die Spedition Hellmann Worldwide Logistics, der Bremer Radkurier und der E-Lastenfahrrad-Spezialist Rytle aus der Hansestadt zusammengetan haben. Mit 230 .000 Euro unterstützt die Wirtschaftsbehörde das Projekt. Wissenschaftlich begleitet wird das Pilotprojekt von der Dachorganisation der deutschen Güterverkehrszentren, der Deutschen GVZ-Gesellschaft.

Projektkoordinator Sandstedt spricht von einem „neuen Anfang der City-Logistik“. Denn die Idee, Sendungen für den Transport zu bündeln, habe es im GVZ bereits in den 90er Jahren gegeben. Unter anderem habe der Wettbewerbsgedanke bei Logistikunternehmen einer Umsetzung im Wege gestanden. Mittlerweile aber seien die Grundgedanken eines gebündelten Transports – verknüpft mit einer Zustellung auf der „letzten Meile“ – angesichts von Stau- und Parkplatzproblemen für die Lieferfahrzeuge, steigenden Umweltanforderungen und einer Vorbereitung einer autofreien Innenstadt aktueller denn je, heißt es beim GVZ. Und der kooperative Gedanke auch bei den Speditionen „zum gemeinsamen Nutzen der Gesellschaft“, so Sandstedt, angekommen.

Nach maximal 60 Kilometern zurück an die Steckdose

Zurück zur praktischen Umsetzung, die Projektvertreter am Montagmorgen auf dem Jakobikirchhof präsentierten. In der ersten Phase des Projektes wird ein mobiler Umschlagspunkt (Hub) laut Hellmann-Niederlassungsleiter Marco Schulte einmal pro Tag morgens mit Sendungen bestückt. Ein Fahrer des Bremer Radkuriers lädt sie von dort in eine Box seines E-Lastenrads (Wert samt Transportbox: rund 15.000 Euro) und verteilt sie in der City. 50 bis 60 Kilometer weit kommen die E-Räder laut Kristian Schopka von Rytle im flachen Bremen, dann müssten sie wieder an die Steckdose. Andersherum werde das hier anfallende Sendungsaufkommen in gleicher Weise aus der Stadt ins GVZ befördert.

+ Blick aus der Vogelperspektive: das Bremer Güterverkehrszentrum mit seinen rund 150 ansässigen Unternehmen. In einem Pilotprojekt werden die für die Innenstadt bestimmten Sendungen von Hellmann Worldwide Logistics zu einem Verteilpunkt in der City geliefert und von dort mit einem Elektro-Lastenrad an die Empfänger verteilt. © WFB/STUDIO B

Um die ganzheitliche Versorgung der Innenstadt anzustreben, sollen in einem zweiten Schritt neben Paketen auch Stückgut, also Paletten, im Depot zwischengelagert und auf dem Lastenrad beim Empfänger zugestellt werden. Ab Anfang Oktober käme dafür ein zweites Lastenrad zum Einsatz, so Schopka.

Noch ist Hellmann einziger Spediteur im Pilotprojekt, etwa, um den Datentransfer so einfach wie möglich zu halten. Läuft alles wie geplant, seien weitere Spediteure willkommen, sagt Sandstedt. Später sollen die Hubs im GVZ vorgeladen und ins Stadtgebiet transportiert werden. Für den Standort des mobilen Depots haben die Projektpartner mit der Stadt eine Sondernutzungsvereinbarung geschlossen, zahlen dafür nichts. Später könnten Hubs etwa auch privaten Flächen und auf Tankstellen-Arealen stehen, heißt es.

Ökologische und wirtschaftliche Vorteile im Fokus

Noch ist für die Bestückung des Hubs ein Diesel-Lastwagen im Einsatz, gibt Schulte zu. Künftig solle auch hier eine ökologisch sinnvollere Alternative gefunden werden.

Weniger (weil gebündelter) Lieferverkehr in der Innenstadt, weniger Lärm, weniger Abgase – neben ökologischen Vorteilen soll das bis 2020 laufende Projekt den Partnern langfristig natürlich aber auch wirtschaftlichen Nutzen bringen.