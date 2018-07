„Bergfest“ des Ferienprogramms am Werdersee

Ritterspiele beim „Bergfest“ am Werdersee: Simon bezwingt den „Roland“. - Foto: Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Simon (7) nimmt Anlauf, eine Lanze in der Hand. Er rammt die stumpfe Spitze gegen die Zielfläche des „Rolands“, einem historischen Wettkampfgerät. Es handelt sich um ein drehbares Gestell, an seiner anderen Seite hängt ein Beutel, der den wegeilenden Angreifer in den Rücken treffen kann.

Der Deutsche Schwertorden mit historischen Wettkampfspielen war ein gut genutztes und anspruchsvolles Angebot auf dem „Bergfest“ am Sonnabendnachmittag am Werdersee zur Halbzeit des Bremer Sommerferienprogramms, das der Bremer Kreissportbund organisiert.

Lanzenträger Simon läuft weiter. Der Sack trifft ihn nicht. Ein voller Erfolg, gleich beim ersten Versuch. Auf mittelalterlichen Turnieren griffen die Wettkämpfer den Roland zu Pferd an und versuchten möglichst nicht von dem Beutel erwischt zu werden, sagt Bettina van der Velde von der Nordballei des Deutschen Schwertordens, die Simon die Übungen erklärt. Beim zweiten Versuch ist er auch in der nächsten Disziplin erfolgreich: Speerwurf. Er trifft eine Sau aus Heu. „Das ist eine der schwereren Aufgaben“, sagt er. Nicht ganz leicht fiel es ihm auch, Beutel, abgelegt auf einer Reihe von Holzpfählen, mit dem Holzschwert herunterzuschlagen. „Im Mittelalter nannte man das Hälseschlagen“, sagt van der Velde. Damals lagen Helme auf den Pfählen. Simon wird mit fünf Schokotalern belohnt, die in glänzender Goldfolie eingepackt sind.

Ganz in der Gegenwart verortet ist Torwand-Minigolf. Der Ball liegt auf einer mehreren Zentimeter hohen Stange, einem sogenannten „Tee“, ausgesprochen „Ti“. Keine leichte Übung. Kaum ein Kind schafft beim ersten Schlag einen Torschuss. „Die Idee ist recht naheliegend. Beim Minigolf gibt es Bahnen, bei denen man in ein Netz schießen muss. Wir haben halt eine Torwand genommen“, sagt Steffen Gefreyer (48) vom Bahnengolfclub Bremen. Es ist echte Beratungskompetenz am Stand. Tochter Sarah Gefreyer (17) hat gerade die Deutsche Meisterschaft im System Eternit, eine Kategorie von Bahnen aus Zementplatten, gewonnen. „Ganz einfach ist das hier nicht“, sagt sie.

Der „Baumkaiser“, mit bürgerlichem Namen Günter Culik (78) aus Zetel, ist an seinem Stand umgeben von Mädchen im Grundschulalter. Sie malen auf Holz. An der Spitze ihrer Stifte befindet sich ein heißer Draht, durchflossen von Elektrizität. „Die Kinder machen das toll“, sagt Culik. Leonie (10) aus Bremen hat schon Erfahrungen aus dem Vorjahr und malt ein vielblättriges Gewächs auf eine Holzschatulle. Auch die siebenjährige Lotta aus Bremen ist erfahren. „Ich habe schon zusammen mit meinem Opa ein Schild mit einem Lötkolben gemacht“, sagt sie stolz. Mit dem Draht malt sie einen Hund. Die Zeichnung will sie in ihrem Zimmer aufhängen.

Das „Bergfest“ ist gut besucht. Hüpfburgen, eine Riesenrutsche und ein Hindernisparcours sind echte Kindermagneten. Überall ist was los. Spiele, echte Pferde und gut ausgestattete Schminktische verwandeln die Wiese am Werdersee für drei Stunden in ein wunderbares Spielparadies.