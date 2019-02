Frauen bei der Schaffermahlzeit: Haus Seefahrt braucht noch Zeit

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Nur wenige Tage noch, dann wird im Rathaus die 475. Bremer Schaffermahlzeit gefeiert - am Freitag, 8. Februar. In diesem Jahr richten Dr. Matthias Zimmermann (Weser Wohnbau), Thilo Schmitz (Carpe Diem GmbH) und Verleger Hermann Schünemann das Brudermahl aus, zu dem seit einigen Jahren auch Schwestern zugelassen sind.

Aber nicht so viele. Und nach den Diskussionen im Zusammenhang mit der Eiswette hat das Frauenthema in diesem Jahr auch die Schaffermahlzeit wieder eingeholt.

Der Punkt, an dem sich die Debatten entzünden, ist die Frage: Dürfen auch Frauen - sprich: Unternehmerinnen - hier Gastgeberinnen sein, das Traditionsfest als kaufmännische Schafferinnen bezahlen? Mit der Wahl der Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen zur Präses der Handelskammer hatte dieses Thema jüngst zusätzlichen Drall bekommen.

Aber bei der Stiftung Haus Seefahrt, die die Schaffermahlzeit ausrichtet und für die dabei Spenden gesammelt werden, möchte man sich nicht unter Druck setzen lassen, von außen schon mal gar nicht; auch nicht von der Handelskammer. Frauen als Schafferinnen, das sei „im Moment nicht vorgesehen“, so Matthias Claussen, Verwaltender Vorsteher von Haus Seefahrt, am Mittwoch. Zudem entscheide die Generalversammlung, die gerade getagt hat, darüber auch gar nicht. Das nämlich macht die Spitze von Haus Seefahrt in ein paar Monaten. Und die Präses der Handelskammer „sofort“ zur Schafferin zu machen, „das haben wir abgelehnt“, sagt Claussen. Es sei ja auch nicht so, dass die Handelskammer die Schaffer wähle.

„Sehr positiv diskutiert“

Die Generalversammlung der etwa 350 Haus-Seefahrt-Mitglieder hat allerdings ausführlich über die Frauenfrage gesprochen. Bei einem durch Klopfzeichen erhobenen Stimmungsbild ergab sich dann eine „deutliche Mehrheit dafür, den Kreis der Damen zu erweitern“, so Claussen. Es sei „sehr positiv diskutiert“ worden, sagt Schaffer Thilo Schmitz. Das deckt sich mit der Stimmung in der bremischen Wirtschaft. Mehr und mehr Unternehmer - nicht nur der allerjüngsten Generation - sprechen sich dafür aus, Frauen zuzulassen. Und das nicht bloß als Gäste, sondern eben auch als Schafferinnen.

Traditionell wird auch der Präses der Handelskammer eingeladen. Inzwischen ist es bekanntlich die Präses, folglich habe man „eine Sonderregelung, eine Lex Marahrens-Hashagen“ beschlossen, sagt Claussen. „Die Präses wird eingeladen, solange sie ihr Amt ausübt.“

Frauen bei der Schaffermahlzeit - das Kapitel begann 2004 mit der ersten Kapitänin (Barbara Massing, 2017 gestorben), die im Rathaus mit von der Partie war. 2007 kam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erstmals ein weiblicher Ehrengast. Seit 2015 sind vier weibliche Gäste zugelassen. 300 Teilnehmer kommen in der Oberen Rathaushalle zusammen.

Emotionen sind im Spiel

Aber, so heißt es wieder und wieder, Traditionen lassen sich nicht so schnell ändern. Auch Emotionen sind im Spiel. Und während die Unternehmer dem Thema mehrheitlich offen gegenüberstehen, scheint es bei den seemännischen Mitgliedern von Haus Seefahrt nicht durchweg so zu sein. Ja, bei „den Konservativen“, da gebe es „Emotionen“, so der Verwaltende Vorsteher. Es seien eben viele ältere Kapitäne Mitglieder der Stiftung.

Aber da kommt gleich eine scharfe Brise des Widerspruchs. „Die Kapitäne kannst Du nicht einfach über einen Kamm scheren“, so Klaus Thormählen, Verwaltender Kapitän von Haus Seefahrt. Die „Tendenz“, Frauen als Schaffer zuzulassen, sei „positiv“. Aber: „Man kann das nicht von heute auf morgen machen.“ Thormählen: „Die Mehrheit der Mitglieder von Haus Seefahrt ist männlich, das wird sich in den nächsten Jahrzehnten auch nicht ändern.“

Schaffer Schmitz sieht es so: „Die Entscheidung pro Frau ist eigentlich längst gefallen. Es geht nur noch um die Frage, wie leben wir das.“