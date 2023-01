Landwirte protestieren in Bremen – Stau-Gefahr

Von: Fabian Raddatz

Dutzende Landwirte wollen am Freitag in Bremen protestieren und mit rund 50 Traktoren durch die Stadt rollen. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bremen – Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen: Mit rund 50 Traktoren wollen Dutzende Landwirte am Freitagnachmittag durch Bremen rollen. Das geht aus einem Bericht von Buten un Binnen hervor. Startpunkt des Protests ist um 14 Uhr an der Osterholzer Heerstraße Ecke Oyterdamm. Von da aus will die Protest-Kolonne zum Osterdeich in die Bremer Innenstadt und schließlich zu Radio Bremen.

Landwirte wollen in Bremen protestieren. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Dabei ist der Routen-Endpunkt nicht zufälllig gewählt. Hintergrund des Protests sind Äußerungen von Sky Du Mont und Hannes Jaenicke in der 3nach9-Sendung vom 25. November 2022. Beide hatten sich in der Talkshow über Missstände in der Milchvieh-Haltung geäußert.

Landwirte protestieren in Bremen: Äußerungen von Sky Du Mont und Hannes Jaenicke als Auslöser

Bereits einige Tage nach der Sendung äußerte sich Sky Du Mont in einem Post auf Instagram und bedauerte seine pauschale Aussage. Als er am 18. Januar in der NDR-Sendung DAS! zu Gast war, wiederholte er sein Bedauern. Hannes Janicke traf sich mit einem Milchbauern zu einem Streitgespräch, über das der ‚ „Focus“ berichtete.