Landtagswahl Bremen: abgeordnetenwatch.de schafft Kanal zu Kandidaten

Fragen online stellen

Zur Landtagswahl in Bremen am 26. Mai können Bürger wieder über das Internetportal abgeordnetenwatch.de die Kandidatinnen und Kandidaten befragen. „Wir begleiten zum vierten Mal in Folge die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft“, sagte Projektleiterin Christine Lüdtke am Dienstag.