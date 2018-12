Erster Kunstautomat in Bremen steht an der Humboldtstraße

Landschaft im Taschenformat

+ © Kowalewski Selber üppig bemalt: Der Kunstautomat in der Humboldtstraße. Daneben: Künstler Werner Sünkenberg (l.) mit einem von ihm geschrieben Gedicht und Janneke Giering mit einer Landschaftsskizze von Burkhard Uliszka in der Hand. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Vier Euro einwerfen, ein Fach aufziehen, eine kleine Schachtel entnehmen. Klingt nach Zigarettenautomat? War auch einer. Doch nun ist er ein „Artomat“. In ihm befinden sich in Schachteln Kunstwerke im Kleinformat. Der erste Kunstautomat in Bremen steht vor dem Eingang zum Kunstverein Humboldt-Schlüter in der Humboldtsstraße 67.