Landgericht Bremen: Neue Details im Mordprozess

Von: Ralf Sussek

Teilen

Im Mordprozess am Landgericht kamen neue Details ans Tageslicht: Unser Bild zeigt die Angeklagten (vorne) und ihre Verteidiger (v.l.), Rechtsanwältin Dominique Köstens und ihre Kollegen Stefan Hoffmann, Temba Hoch und Simon Welzel. © Sussek

Der Prozess um einen toten Vermieter und dessen zerstückelte Leiche ist am Dienstag vor dem Bremer Landgericht fortgesetzt worden. Zeugen schilderten unappetitliche Details.

Bremen – In dem Prozess um einen toten Vermieter in der Bremer Neustadt hat am Dienstag eine 51-jährige Frau das Verhältnis ihres damaligen Freundes zu einem Mitangeklagten geschildert.

„Die beiden waren wie Yin und Yang“, sagt sie. In der chinesischen Philosophie stehen Yin und Yang für entgegengesetzte und doch aufeinander bezogene Kräfte oder Prinzipien, die sich ergänzen. Dieses enge Verhältnis sorgte schließlich auch dafür, dass die Frau die Beziehung zu dem seit vergangener Woche 42-Jährigen Knall auf Fall beendete.

Als er sich wieder einmal, wie fast täglich, auf die Toilette oder in ein separates Zimmer zurückgezogen hatte, um mit seinem Kumpel zu telefonieren, zog die Frau die Konsequenzen: „Ich war genervt, habe gesagt ,Jetzt ist Schluss‘ und meine Sachen gepackt.“ Das war noch vor dem Zeitpunkt, als sich die Tat ereignete.

Ist das Geständnis vor der Polizei verwertbar?

Im Prozess vor dem Landgericht sind die drei Männer wegen Mordes angeklagt. Sie sollen im April 2020 in der Bremer Neustadt einen 46-jährigen Mann getötet und zerstückelt haben. Das Opfer wurde lange vermisst, bis die Polizei auf die Spur der Angeklagten kam. Die, so die Anklageschrift, erpressten vom Opfer dessen EC-Karte samt Pin.

Einer der Täter ging zum Bankautomaten und hob 1 000 Euro ab, einer der beiden anderen tötete das Opfer durch Ersticken, lautet der Vorwurf. Wer welchen Tatbeitrag geleistet hat, ist weiterhin nicht klar. Der vormalige Freund der Zeugin hatte gegenüber der Polizei ein – möglicherweise nicht verwertbares – Geständnis abgelegt und erklärt, er sei zur Bank gegangen; als er zurückkam, sei der Vermieter schon tot gewesen.

Das hört sich beim zweiten Zeugen am Dienstag genauso an. Er benennt den Kumpel – laut Anklage derjenige, der in der Gruppe das Sagen hat – als den Täter. Der Zeuge (23), seinerzeit wegen Waffenbesitzes verurteilt, hatte als Hausarbeiter den Angeklagten (40) während dessen Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen kennengelernt. „Ich habe ihn gefragt, ob er es war, und er hat ,ja‘ gesagt.“ Das klingt zunächst eindeutig – nur dass der Zeuge bei der Polizei zu Protokoll gegeben hatte, dass es der 40-Jährige war, der das Geld abhob. Zumindest kann man das Protokoll so verstehen.

Zeugenaussage: Ein Mitläufer, zwei Haupttäter

Der Zeuge jedoch beharrt auf seiner aktuellen Darstellung, die mit vielen Details gespickt ist. Er betont, dass er den Angeklagten nicht belasten wolle, sondern nur die Wahrheit sage. Der dritte Mann (32) sei nur ein Mitläufer, die wesentlichen Tatbeiträge seien von den beiden Freunden geleistet worden; so habe ihm das der 40-Jährige erzählt. Der habe das Opfer mit einer Aldi-Plastiktüte erstickt, die Leiche hätten sie kopfüber über der Badewanne ausbluten lassen, zum Teil hätten sie das Haus renoviert, um die Spuren zu verdecken.

Und noch ein Detail: Nachdem sie die Leiche zerteilt und vergraben hatten („keine Leiche, kein Prozess“), hätten sie zwei bis drei Tage später einen Teil des linken Beines wieder ausgegraben; in dem Körperteil befand sich nämlich eine nummerierte Metallplatte, die dem Opfer bei einer OP eingesetzt wurde. So hätte man die Identität des Opfers herausfinden können, das monatelang als spurlos verschwunden galt. Damit Leichenspürhunde die menschlichen Überreste des Opfers nicht finden konnten, habe man die Leichenteile verbrannt – „dann riechen sie nur Benzin“, sagt der Mann. Ob dieses Täterwissen für eine Verurteilung der Angeklagten ausreicht? Der Prozess wird am 29. August fortgesetzt.