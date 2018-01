Lampater muss ums Podium bangen

Die Chance auf den Gesamtsieg hat Leif Lampater schon so gut wie eingebüßt.

Bremen - Zusammen mit Rottderdam-Sieger Moreno De Pauw galt der zweifache Bremen-Gewinner Leif Lampater auch in diesem Jahr als ein heißer Anwärter auf den Gesamtsieg am Dienstag. Geht es nach der Einschätzung des sportlichen Leiters Erik Weispfennig, dann wird daraus jedoch nichts: „Unter diesen Umständen würde es mich wundern, wenn Leif mit seinem Partner überhaupt aufs Podium kommt.“

Diese „Umstände“ beziehen sich auf Lampaters Gesundheitszustand, denn der 35-Jährige hat sich einen Magen- und Darmvirus eingefangen. „Das Paar hat in der ersten Nacht bei einer Jagd zwei Runden verloren, was schon recht viel für ein Topteam ist. Und am Freitag stehen gleich zwei von diesen Wettbewerben auf dem Programm“, sagte Weispfennig.

„Ich hoffe, dass ich den Freitag irgendwie überstehe“

Lampater jedenfalls war gestern beim Frühstück nicht gerade das blühende Leben, obwohl langsam aber sicher wieder der Appetit zurückkam und die Zeitabstände der Toilettengänge größer wurden. „Dass wir Rückstand haben, liegt nur an mir. Ich konnte am Donnerstagabend in der zweiten Hälfte der Jagd einfach nicht mehr mithalten. Mit Moreno hat das nichts zu tun. Unsere Ablösungen haben gut geklappt, aber ich war eben schlapp. Ich hoffe, dass ich den Freitag irgendwie überstehe, und es danach vielleicht wieder bergauf geht“, meinte der geschwächte Lampater.

Für Weispfennig kann es aber auch in die andere Richtung gehen: „So eine Sache ist nicht zu kalkulieren. Ich hoffe für Leif, dass es besser wird. Aber es ist auch möglich, dass es schlechter wird, und er eventuell sogar ganz aussteigen muss.“

töb