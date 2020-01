„Lale“ und „Lili“ vergnügen sich in der Vierer-WG

Die großen Schwestern der Bremerhavener Eisbären-Zwillinge leben im Zoo Emmen

+ „Lili“ und ihrer Schwester „Lale“ (r.) geht es in Emmen offensichtlich gut. Foto: RIEKUS REINDERS

Bremerhaven – Die noch namenlosen, am 8. Dezember 2019 geborenen Eisbären-Zwillinge schlafen häufig. Und gemütlich in der Wurfhöhle im Zoo am Meer in Bremerhaven. Noch immer kuscheln sie sich am liebsten zwischen den Beinen ihrer Mama „Valeska“ und meistens auch aneinander. Die ersten Zähnchen müssten jetzt langsam kommen und auch die ersten wackeligen Schritte.