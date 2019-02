Länderzentrum für Niederdeutsch bietet jetzt auch Online-Kurse an

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Ohne Hemmungen Platt sprechen.“ Das ist das erklärte Ziel, der Titel des Webinars lässt es anklingen: „Plattdüütsch snacken, tru di.“ Webinar? Nun, das ist ein Online-Seminar.

Das Länderzentrum für Niederdeutsch an der Contrescarpe bietet jetzt eine ganze Reihe davon an. Wer Plattdeutsch lernen oder sich mit der Sprache beschäftigen will, muss dazu aber eben nicht extra in die Räume des Zentrums kommen. Die Teilnehmer sitzen an unterschiedlichen Orten in verschiedenen Bundesländern, lernen gleichwohl gemeinsam und zur selben Zeit.

„Fahrtzeit und Fahrtkosten sparen sie auch noch“, sagt Christianne Nölting, die Geschäftsführerin des Länderzentrums. „Man kann mit dem Laptop auf dem Sofa sitzen und mitmachen“, so Florian Kruse vom Länderzentrum, der beispielsweise das Webinar „Plattsnacken versöken“ leitet, das Anfängern einen Einstieg in die Sprache ermöglichen soll.

„Wenn Sie mit Computer, Internetverbindung, Headset und Kamera ausgestattet sind, kommen wir gern über das Internet zu Ihnen nach Hause“ - so steht‘s auf der Homepage des Zentrums. „En poor Klicks un wi kaamt direktemang na Se in‘t Huus!“

Kurse auch für Anfänger und Passiv-Sprechende

Die Digitalisierung also erlaubt neue Wege in der Pflege und für die Verbreitung des Niederdeutschen - Stichwort: E-Learning. Die Webinare richten sich an Anfänger ebenso wie an - so Nölting - „Leute, die die Sprache passiv können, aber sich noch nicht zu sprechen trauen“.

Für Platt-Profis gibt es zudem Literaturkurse: „Twischen Heimatkunst un Avantgarde - plattdüütsche Literatur ut de 50er un 60er Jahren“. Die Teilnehmer beschäftigen sich mit Texten von Autoren wie Wilhelmine Siefkes und Norbert Johannimloh, Siegfried Kessemeier und Hermann Claudius. Weitere Webinar-Angebote richten sich speziell an „Multiplikatoren“, sprich: an Lehrer („Tro di wat, lehr Platt“).

Das Länderzentrum hat die Webinare zunächst einmal ohne große Werbung eingeführt. Mit der Resonanz nach ein paar Wochen sind die Organisatoren ausgesprochen zufrieden. „Wir haben zur Zeit insgesamt 50 Teilnehmer, es wächst stetig“, sagt Kruse. Bei einzelnen Angeboten werden schon Wartelisten geführt, denn zu groß sollen die Runden auch nicht werden. „Jeder einzelne Teilnehmer soll ja genug Gelegenheit zum Sprechen haben“, so Kruse. Eben darum geht es ja - ohne Hemmungen. Direktemang.

Unterschiedliche Leiter und Teilnehmer

Mit der Nachfrage wolle man „flexibel“ umgehen - und so wurden Ende vergangenen Jahres Vertreter von Niederdeutsch-Zentren ebenso zu Webinarleitern ausgebildet wie Uni-Dozenten.

Und die Webinarteilnehmer? Ebenfalls breit gestreut. Kruse: „Ich habe einen Architekturstudenten aus Weimar dabei, der aus Niedersachsen stammt.“ Platt lernen will aber - unter anderem - auch „eine Frau aus Dortmund, die immer im Norden Urlaub macht“. Christianne Nölting betont einen weiteren Aspekt: „Wir haben hauptsächlich Leute unter 40, da haben wir uns enorm drüber gefreut.“ Denn: „Das ist eine Klientel, die kriegt man sonst nicht so leicht zu fassen.“ Die Menschen sind berufstätig, haben allerlei um die Ohren - da scheint ein vergleichsweise flexibles und unkompliziertes Angebot wie ein Webinar passend zu kommen. „Wir wollen den Weg zum Niederdeutschen leicht machen“, sagt Nölting. Quereinstiege in bereits laufende Webinare sind möglich.

Apropos leicht - die Webinare kosten nichts, es werden keine Teilnahmegebühren verlangt. Möglich macht‘s eine Förderung aus Berlin. Das Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) unterstützt das Webinar-Projekt finanziell. „Es ist ein Bundesprojekt und offen für alle Bundesländer, in denen Niederdeutsch eine Rolle spielt“, sagt Christianne Nölting. Und das sind acht der 16 Bundesländer. Ohne Hemmungen.

Kontakt: www.länderzentrum-für-niederdeutsch.de