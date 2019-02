Lachtherapie mit ernster Episode

Komödien-Premiere: „Dreibettzimmer“ auf dem Theaterschiff

+ Musik macht sie munter: Die Patienten Ahmet (Jochen Simon, v.l.), Manfred (Harun Yildirim) und Norbert (Marcus Rudolph) teilen sich zu dritt ein Zimmer im Krankenhaus. Foto: Theaterschiff Bremen

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Come on Barbie, let’s go party!“ Da sind die Schmerzen und die übervolle Blase schnell vergessen. Schwester Betty (Hanna Riehm) singt „Barbie Girl“. Sie bewegt Manfred (Harun Yildirim) und Ahmet (Jochen Simon) in ihren Betten zum Oberkörpertanz. . .