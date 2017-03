Bremen - Lachen oder sterben, das ist hier die Frage. Am Vorabend des Bremer Palliativkongresses lädt der Förderverein der Palliativstation am Klinikum Links der Weser (LdW) zu einer „blutrünstigen Satire“, wie es heißt, in das Theater am Leibnizplatz ein. Zu sehen ist das Stück am Donnerstag, 9. März, 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter des Hospizes Schöneberg-Steglitz kooperieren mit der Senioren-Theatergruppe „Spätzünder“ vom Berliner „Theater der Erfahrungen“ . „16 Menschen unterschiedlichen Alters haben sich aufgemacht, ihre verschiedenen Erfahrungen spielend zusammenzutragen“, sagte ein Sprecher des Fördervereins der Palliativstation. „Die Frage, die alle Proben und Gespräche begleitete, war stets die gleiche: Lachen oder sterben – oder geht etwa beides?“, sagte er weiter.

Nach über einem Jahr war die Antwort gefunden im gemeinsamen Theaterstück mit dem Titel „Bertha, stirb endlich!“ Um was geht’s? Nun, unter den Vampiren auf Burg Schreckenstein ist alles wie immer. Man stänkert und feiert, man lästert und langweilt sich. Doch dann wird Bertha, blutjunge 564 Vampirjahre alt, plötzlich sterbenskrank. Mitten in den Glauben an Unsterblichkeit tritt erstmals der Tod. Was tun? Die blutsaugenden Verwandten bringen Bertha ins Hospiz. Ganz glücklich ist man dort nicht über diesen nachtaktiven Zuwachs. Und so schnell geht das mit dem Sterben im Hospiz schließlich auch nicht. Am Ende ist nichts geblieben, wie es war.

Der Förderverein der Palliativstation am LdW richtet alle zwei Jahre den Bremer Kongress für Palliativmedizin aus. Am 10. und 11. März findet die Tagung zum zehnten Mal statt. Das Motto diesmal: „Alles hat seine Zeit“. Mehr als 600 Teilnehmer sind dabei. Das Theater am Vorabend des Kongresses soll eine Brücke schlagen zwischen Fachpublikum und Öffentlichkeit, heißt es. - gn