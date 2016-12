Labor in der Kamera

„Mein Kunst-Stück“ mit Annemarie Strümpfler

+ © Langkowski Während Annemarie Strümpfler das Bild „Street View I“ entwickelte, hing es über Kopf. Die schwarzen Striche sind die Besenspuren vom Entwickler. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Street View I“ heißt Annemarie Strümpflers Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es ein handentwickeltes Foto im Panoramaposter-Format. Ein Raum in der Galerie Westend diente zeitgleich als Kameragehäuse und Fotolabor.

Fast zweieinhalb Meter Länge misst Annemarie Strümpflers Fotobild „Street View I“. Es zählt zu einer Reihe beeindruckender Fotos unter dem Titel: „streetview inside a roomsized camera“, also einer Kamera in Zimmergröße. Nach dem Prinzip einer „Camera Obscura“ handelt es sich um eine begehbare Lochkamera. Eine Lochkamera ist ein lichtdichter Kasten, der an einer Seite ein winziges Loch hat. Fällt durch dieses Loch Licht, erscheint auf der gegenüberliegenden Wand ein auf dem Kopf stehendes Bild dessen, was außen vor dem Loch zu sehen ist.

Wenn also vor der raumgroßen „Camera Obscura“ in der Galerie Westend eine Häuserfront zu sehen ist, und ihr Licht durch ein Loch in den dunklen Raum dringt, erscheint ein auf dem Kopf stehendes Abbild der Häuser auf der Rückwand des Zimmers. Strümpfler bespannte diese Rückwand mit lichtempfindlichem Fotopapier und hielt das Motiv fest. Ganze 15 Minuten fiel das Licht aufs Papier. In dieser Zeit trug Strümpfler mit Pinsel, Schwamm und Besen die Entwicklerchemikalie auf, um das Bild zu fixieren. Zeitpunkt und Menge der Entwicklerflüssigkeiten bestimmten Stärke und Kontrast des Fotos.

Bei einer klassischen Handkamera wird zuerst das Negativ auf einen Film gebannt und dann wieder als Positiv auf den Papierabzug geworfen. Bei „Street View“ gibt es diesen Zwischenschritt nicht, so dass Strümpflers Abbildungen Negativbilder sind. Deswegen sind dunkle Fensterflächen hell und helle Hauswände dunkel. Bewegte Dinge hinterlassen aufgrund der langen Belichtungsdauer keine Abbildung.

Die Bremer Künstlerin fasziniert die Verbindung von Malerei, Zeichnung und Fotografie. „Der Raum verändert die Wahrnehmung“, sagt die Künstlerin, „und damit die Wirklichkeit, die einem draußen ganz anders erscheint.“ Fotografischen Phänomene finden sich auch in Strümpflers gemalten Bildern. Dort gibt es Konturen, die hervortreten oder verschwinden.

Die Lochkamera fesselt Strümpfler seit ihrem Kunststudium. Sie arbeitet nach eigenen Angaben „diszipliniert und regelmäßig“. Mal mit Unterbrechungen, mal ohne. Wichtig sei es, über die Erfahrung in künstlerischen Prozessen zu Erkenntnisse zu erlangen, sagt Strümpfler. Die Herausforderung des Künstlerlebens ist für sie, sich im Rahmen der künstlerischen Möglichkeiten zu positionieren, dabei immer weiter zu gehen und die Dinge auf etwas Wesentliches hin zu untersuchen.

Wozu wir Kunst brauchen? – „Um Erkenntnisprozesse in Gang zu setzen“, meint die Bremerin. „Kunst konfrontiert und ist ein Spiegel. Eine Welt ohne Kunst wäre eine deutlich ärmere Welt.“ Zu den Künstlern, die für Strümpfler besonders bedeutend sind, zählen der US-amerikanische Fotograf Man Ray (1890-1976) und sein Landsmann Edward Hopper (1882-1976), der für seine realistische Malerei bekannt ist. Mit Man Rays Arbeitsweise identifiziert sich Strümpfler. An Hopper gefällt ihr sein Blickwinkel, der etwas Fotografisches habe und weitergeht als der reine Wiedererkennungswert des Dargestellten.

Wenn Strümpfler jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge ein Werk als Dankeschön an den Verein zur Kunstförderung im Wilke-Atelier in Bremerhaven, wo Strümpfler die erste Möglichkeit fand, ihre „roomsized camera“ aufzubauen. Es sei eine Herausforderung, für diese Kamera passende Orte zu finden, sagt die Künstlerin.