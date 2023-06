Straßenzirkusfestival „La Strada“ in Bremen: Begegnungen der besonderen Art

Von: Martin Kowalewski

Auftakt des Bremer Straßenzirkusfestivals „La Strada“ am Donnerstagabend: Ein Artist der Gruppe „Circumstances“ scheint auf der Tür zu gehen. © Kowalewski

Der Auftakt mit Artistik am Donnerstagabend ist gelungen, nun dürfen sich die Besucher in Bremen auf ein Wochenende mit viel Straßenkunst bei „La Strada“ freuen.

Bremen – Fünf Türen öffnen und schließen sich, Menschen gehen hindurch – nicht irgendwer, sondern vier Artisten der belgischen Gruppe „Circumstances“, was die Sache spannend macht. Zumal es bei ihrem Programm „Exit“ auf der Bühne nahe der Kunsthalle in die Höhe geht und Nervenkitzel aufkommt. Es ist am Donnerstagabend eine Eröffnungsveranstaltung des Straßenzirkusfestivals „La Strada“, die begeistert. „La Strada“ läuft noch am Sonnabend und Sonntag – umsonst und draußen rund um Wallanlagen und Marktplatz.

Auf der Bühne steht ein Bauwerk, von der Höhe her zweistöckig, die Seitenbereiche mit Türen ragen nach vorne. Es herrscht ein Kommen und Gehen durch Türen, immer wieder gibt es Begegnungen, die zu Artistik führen. Weiche Bewegungen, große Effekte, Artisten landen mit dem Kopf nach unten auf ihren Armen. Im Mittelbereich gerät ein Mann in einer Kippbewegung hin und her.

Der Bereich in der Mitte wird hochgeklappt. Die Tür ist jetzt oben und von der Rückseite zu sehen. Die Gruppe arbeitet zusammen. Ein Artist von „Circumstances“ wird hochgeworfen und scheint für einen ganz kurzen Augenblick in eine Gehbewegung auf der senkrechten Mitteltür zu kommen. Ein weiterer bekommt Schwung von zwei Kollegen aus einem engen, tänzerisch-artistischen Bewegungswirrwarr. Und so geht der Drang nach oben durch die Tür weiter, immer wieder mit Erfolg.

Der mittlere Bereich wird gelöst und kommt in eine nicht gerade ungefährlich wirkende Drehbewegung. Spannung, Staunen im Publikum! Die Seitenwände links und rechts sind eingeklappt. Die Künstler gehen oben hin und her, greifen die drehende Fläche und lassen sich hochheben, steigen auf die Seitenelemente. Schließlich balancieren die Artisten auf der in etwa horizontal ausgerichteten lockeren Fläche – und zeigen dann auch noch Akrobatik. Zwei Artisten drehen sich nach vorne gebeugt zur Seite, auf ihren Rücken je ein weiterer Artist, der die Beine kerzengerade nach hinten streckt. Immer wieder gibt es Begeisterungsrufe für die Belgier und einen gewaltigen Applaus zum Schluss.

„La Strada“ in Bremen: Straßenkünstler auf mehreren Bühnen rund um Wallanlagen und Marktplatz

Viel Programm auf mehreren Bühnen bietet das Festival „La Strada“ auch, Sonnabend, und am Sonntag. Ab mittags geht es rund. Es gibt Straßenkunst in den Wallanlagen, am Dom und auf dem Marktplatz. Theater zeigt Peter Trabner, der dafür zu Diogenes in die Tonne steigt, wie es in der Ankündigung heißt. Eine kernige Auseinandersetzung mit uns selbst wird versprochen. Zu sehen ist „Das Leben des Diogenes“ am Sonnabend um 13.15 Uhr und 17.30 Uhr sowie am Sonntag um 13 Uhr und 17.15 Uhr am Spielort „Am Baum“. „Magische Momente“ zeigt Zauberer Toby Rudolph am Spielort „Kunstrasen“. Seine Spezialität ist die Close-up-Zauberei in direktem Kontakt mit den Menschen. Es werden überraschende Tricks versprochen.

Da ist Balance gefragt: Das mittlere Element des Aufbaus für die belgische Gruppe „Circumstances“ sitzt jetzt locker. © Kowalewski

An beiden Tagen können die Zuschauer bei der „Actual Reality Arcade“ von Matthew Harrison in übergroßen 3D-Modellen klassische Videospiele mitmachen („Seeblick“, ab 13 Uhr). Die Besucher sollen Bestandteil des Spiels werden, heißt es.

Mitmachen können die Teilnehmer eines Workshops der Bremer Tanzschule „Swing-Kantine“ am Sonnabend von 20.30 Uhr bis 21 Uhr („Senkebühne“). Es gibt einen Crash-Kurs in „Lindy Hop“. Danach folgt ein Tanzabend.

Am Sonntag macht Zauberer André Desery mit seinem Magic-Bus, einem Zaubertheater auf vier Rädern, am Spielort „Kunstrasen“ Halt. Im neuen „La-Strada“-Spot in der „Schaulust“ am Güterbahnhof ist an beiden Tagen um 19.30 Uhr die Show „Materia“ mit schwebenden Styropor-Objekten zu sehen.

Bei der „La-Strada“-Gala sind die Höhepunkte des Straßenkunstfestivals nochmal an einem Ort zu erleben. Die Gala findet bei der Bremer Shakespeare-Company am Leibnizplatz statt, aber Achtung, es gibt keine Tickets mehr.

Das komplette Programm, auch mit einer Karte der Spielorte, ist im Internet unter „www.lastrada-bremen.de“ zu finden.