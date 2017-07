„Sommermomente“: Team Escape bietet Abenteuer in verschlossenen Räumen

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Tür ist zu. Keiner hat einen Schlüssel. Es bleiben 60 Minuten, um mehrere Rätsel zu lösen und den Schlüssel zu finden. Denn dann kommt der Hafenmeister in das nun verschlossene Büro zurück, und es gibt mächtig Ärger. Das Büro steht voll mit Sachen. Sich in seiner Freizeit freiwillig einschließen zu lassen, ist keine gute Idee? Die Besucher der Krimi-Räume des Teams Escape Bremen an der Konsul-Smidt-Straße in der Überseestadt lassen das gerne mit sich machen.

Im Notfall kommen die Besucher natürlich jeder Zeit nach draußen. In dem verschlossenen Escape-Room erleben Gruppen von zwei bis sechs Teilnehmern das Krimi-Abenteuer „Das Geheimnis des Hafenmeisters“. In der Serie „Sommermomente“ geht es heute um Gruppenreisen in spannende Geschichten.

Der alte behäbige Hafenmeister lebt in letzter Zeit auf erstaunlich großem Fuße. Das ist so, seit er gelegentlich alleine zu Schiffen fährt, um die Ladung abzunehmen. Seine Mitarbeiter (die Besucher) wollen mal in seinem Büro nachgucken, ob etwas dahintersteckt. Passenderweise ist der Hafenmeister für eine Stunde weg. Kaum sind alle drin, fällt die Tür ins Schloss. Es ist aber bekannt, dass der Hafenmeister einen zweiten Türschlüssel versteckt hat.

Aktenordner in Schränken, ein Fass in der Mitte des Raumes, eine Schreibmaschine auf dem Pult und darüber noch ein Röhrenradio. Ebenfalls vor Ort: eine große Waage. Überall sind Schlösser, überall steckt etwas drin. Jedes Detail kann wichtig sein. In dem Abenteuer muss mehr als ein Schlüssel gefunden werden, die Bremer Stadtmusikanten spielen eine wichtige Rolle. Und Freunde von Kartenspielen werden auch ihren Spaß haben.

„Ohne Hilfe hat es noch keine Gruppe geschafft“

Mehr wird nicht verraten. An der Wand zeigt ein Bildschirm die Zeit und manchmal erscheinen Hinweise. „Ohne Hilfe hat es noch keine Gruppe geschafft“, sagt Arne Meyer, Leiter der Team-Escape-Filialen in Bremen und Hannover.

Große Gruppen sind meistens schneller als kleine. „Man sollte viel miteinander kommunizieren“, sagt Meyer. Der Raum wird auch für Maßnahmen der Personalentwicklung genutzt. „Dann sitzen professionelle Coaches im Kontrollraum. Die Beobachtungen werden später ausgewertet“, sagt Lea Grund, beim Team Escape zuständig fürs Marketing. Bei diesem Abenteuer kommen aber 90 Prozent der Gruppen in einer Stunde durch. „Die Bremer Polizei hält den Rekord unter den Besuchern. Die waren nach 21 Minuten fertig“, sagt Meyer.

Auch im Escape-Room für das Abenteuer „Das Logbuch des Kapitäns“ ist viel drin. Schränke mit Buddelschiffen und Kisten, ein Globus, überall maritime Bilder. Auf einem Tisch steht das chinesische Brettspiel „Mahjong“. Als der Kapitän es zum ersten Mal gewann, starb er vor Freude. Zurück bleibt ein Schatz, denn bei den Seefahrten ist so einiges zusammengekommen. Seine Mannschaft (die Besucher) will die Reichtümer des Kapitäns finden, bevor die Erben kommen. Das Logbuch liegt auf seinem Schreibtisch. Darin sind Seemannslieder und alle möglichen Erzählungen.

Monitore, Mikrofone und Kopfhörer stehen bereit

Hier gehen die Nachforschungen los. Natürlich ist der Raum gespickt mit rätselhaften Hinweisen. „Es ist wie eine Pyramide. Am Anfang löst man viele Rätsel gleichzeitig. Dann entsteht langsam der Zusammenhang“, sagt Meyer.

Den Kontrollraum lernen die Gäste nicht kennen. Es stehen Monitore, Mikrofone und Kopfhörer bereit. Von hier aus sehen und hören die Spielleiter die Gruppe, nachdem sie diese instruiert und eingeschlossen haben. Gelegentlich helfen sie mit Tipps auf dem Bildschirm nach. Außerdem spielen alte Seemannslieder ab.

Die beiden aktuellen Räume sind seit einem Jahr in Betrieb und werden wohl noch ein weiteres Jahr bleiben. Jeden Monat kommen etwa 450 Gruppen mit durchschnittlich vier Teilnehmern. Infos und Anmeldung: https://teamescape.com/bremen/de/escape-room-bremen.html

Eine Übersicht über die Live Escape Games in Deutschland gibt es unter www.escape-game.org.

