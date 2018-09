Theaterschiff startet mit „Granaten“ in die neue Saison

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Das Theaterschiff steuert in die neue Saison und nimmt dabei Kurs auf Australien. Nein, keine Sorge. Die schwimmende Bühne behält ihren Platz an der Tiefer. Aber es kommt ein Hauch Australien an Bord. Denn mit der Komödie „Granaten“ feiert hier nun erstmals ein Stück der australischen Erfolgsautorin Joanna Murray-Smith Premiere. Der Termin: Donnerstag, 13. September. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.

Joanna Murray-Smith, Jahrgang 1962, gilt als eine der bedeutendsten australischen Dramatikerinnen. Erfolge feierte sie weit über Australien hinaus. Ihr Ehebruchdrama „Honour“ (Ehre) aus dem Jahr 1995 zum Beispiel ist in mehr als 20 Ländern aufgeführt worden.

Das Stück „Bombshells“ stammt von 2001. Deutscher Titel: „Granaten“ – womit wir wieder auf dem Bremer Theaterschiff wären, wo das Stück ja jetzt herauskommt. Es ist ein Spiel mit Typen und Stereotypen. Und es ist ein Stück mit geradezu klassischen Komödienfiguren.

Die im Titel erwähnten „Granaten“, das sind ein paar Frauen am sprichwörtlichen Rande des Nervenzusammenbruchs – eine junge Mutter kurz vorm Durchdrehen, die graue Maus beim Treffen der „Anonymen Kakteenfreunde“, die wiedergeborene Shirley Temple, die ins eigene Kleid verliebte Braut und schließlich noch die stocksteife Witwe mit einem erotischen Erlebnis beim Abschiedskonzert.

Jüngere Frauen, ältere Frauen, verträumte Typen, realitätsverbundene Typen – Murray-Smith präsentiert eine Reihe von weiblichen Charakteren, die jeweils in entscheidenden Situationen ihres Lebens porträtiert werden. Eben diese Situationen werden so sehr auf die Spitze getrieben, dass man meint, diese Frauen könnten jederzeit buchstäblich explodieren – wie es der Titel „Granaten“ ja auch schon in aller Deutlichkeit anklingen lässt.

Aufführungen bis zum 21. Oktober

Eine überforderte Mutter von drei Kindern, die mit ihren Selbstvorwürfen zu kämpfen hat. Eine Frau, die den Kampf der Kakteen ums Überleben als Metapher ihres eigenen Lebens sieht. Eine Braut, die am Tag der Eheschließung erkennt, dass der Bräutigam wohl doch der Falsche ist. Eine Komödie soll es sein, in der all diese Figuren auftreten? Nun, Murray-Smith schafft es, das Klischeehafte ihrer Figuren ins Komische zu steigern – bis an die Grenze des Klamauks.

Regie auf dem Theaterschiff führt Impresario Knut Schakinnis (Theaterschiff, Packhaustheater im Schnoor, Alte Molkerei Worpswede, Komödie Kassel, Komödie Bielefeld und so weiter). Die Frauenrollen teilen sich die Schauspielerinnen Lisa-Julie Rauen und Martina Rüggebrecht. Aufführungen stehen bis zum 21. Oktober auf dem Spielplan. Eintrittskarten kosten nach Angaben eines Sprechers 28 Euro.