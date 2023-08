Erlös: 716,69 Euro

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andree Wächter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Land Bremen ist bei der Digitalisierung von Schulen Spitzenreiter. Schüler und Lehrer bekamen neue iPad-Hüllen. Die alten wurden versteigert.

Bremen – Privatpersonen verkaufen nicht mehr benötigtes Material oder Kleidung auf Ebay, Kleinanzeigen oder Vinted. Kommunen nutzen gerne die Plattform Zoll-Auktionen. Doch egal bei welcher Plattform man schaut, kuriose Angebote gibt es überall. Das Land Bremen hat am Mittwoch (16. August) mal eben 10.000 iPad-Hüllen verkauft. Der Kaufpreis: 716,69 Euro. Pikant: Die Hüllen waren für aktuelle Geräte der 7. bis 9. Generation. Die 9. Generation kam 2021 auf den Markt. Aktuell ist die 10. Generation des iPads.

Gestartet war die Auktion mit 500 Euro. Insgesamt gab es zwölf Gebote. Was der Käufer mit so vielen Hüllen vorhat, wenn er sie abgeholt hat, ist unklar. Über den Zustand hieß es im Beschreibungstext: Die Schutzhüllen sind gebraucht und es sind unterschiedliche Gebrauchsspuren wie Scheuerspuren, Kratzer, Staubanhaftungen, Verschmutzungen, Aufkleber und Reste von Aufklebern vorhanden. Trotzdem ist der Kauf ein Schnäppchen: Als Neuware ist die Hülle des Typs Shockguard Slim ab 23 Euro erhältlich.

Kuriose Versteigerung: Darum verkauft Bremen 10.000 iPad-Hüllen

Warum das Land Bremen auf einen Schlag so viele iPad-Hüllen versteigerte, erklärte Aygün Kilincsoy, Sprecher der Senatorin für Kinder und Bildung gegenüber Heise.de. „Das sind unsere alten Interims-Hüllen, die wir nur vorübergehend als Schutz hatten, bis wir die vernünftigen sichereren Tastaturhüllen bekommen haben. Es gab damals in der Pandemie leider erhebliche Lieferengpässe und ganz ohne Hüllen wollten wir die iPads keinesfalls in Schülerhände geben.“

+ Schüler in Bremen haben neue iPad-Hüllen bekommen. Die alten wurden versteigert. © Uli Deck/dpa/Archivbild

Zum Hintergrund: Bremen hatte 2020 alle Schüler sowie die Lehrkräfte mit iPads ausgestattet. Dies waren rund 100.000 Geräte. Damit war Bremen das erste Bundesland, das alle Schüler mit digitalen Endgeräten ausstattet – im Bildungsvergleich sind sie immer letzter. Da 2020 wegen Corona Distanzlernen angeordnet wurde, sollten die neuen iPads schnell verteilt und genutzt werden. Deswegen hatte sich das Land dazu entschieden, nicht die Lieferung der Tastaturhüllen zu warten.

Rubriklistenbild: © Uli Deck/dpa/Archivbild