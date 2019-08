Serie „Sommermomente“: Im Kletterzentrum des Alpenvereins

14 Meter in die Höhe zu klettern, kann auch eine sportliche Betätigung für einen Rentner sein: Dieter Hink (69) aus Bremen klettert eine mittelschwere Bahn hinauf. Ein Kollege seiner Klettergruppe gibt Seil nach. Das Kletterzentrum der Sektion Bremen des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat mehr als 200 Kletterbahnen an den Kletterwänden. Das 2015 eröffnete Zentrum im Stadtteil Horn nahe der Uni stellen wir heute bei den „Sommermomenten“ vor.

Bremen - Das Kletterzentrum verfügt über einen kleinen Boulder-Bereich zum Klettern in Absprunghöhe, ideal zum Aufwärmen. Schwerpunkt ist aber das Klettern am Seil. An den hohen Wänden hängen unzählige Tritte und Griffe in verschiedenen Farben. Was die gleiche Farbe hat, gehört zu einer Strecke. Ein kunterbuntes Abenteuer.

Hink kann sich an vielen Stellen abstützen, muss sich ganz schön strecken. Eine Herausforderung für den ganzen Körper. „Die Strecke ist sehr technisch“, sagt er. „Besonders schwierig ist der Überhang oben.“ Aber auch den meistert der Rentner trotz fast 14 Metern Höhe locker.

Die Strecke hat den Schwierigkeitsgrad sechs minus, also knapp sechs. Es gibt Schwierigkeitsgrade von eins bis zwölf. Der Schwierigkeitsgrad hängt unter anderem vom Abstand der Elemente, deren Greifbarkeit und auch der Neigung der Wand ab. Die ersten beiden Schwierigkeitsgrade gibt es erst gar nicht – sie entsprächen einer Treppe oder einer Alu-Leiter. Zwei Routen haben den hohen Schwierigkeitsgrad zehn – die schwierigsten Strecken im Zentrum.

Im Normalfall bleibt eine Kletterstrecke sechs Monate an der Wand. Dann wird sie abgenommen, die Teile werden gereinigt und eine neue Kletterstrecke wird angebracht. 20 ehrenamtliche Routensetzer lassen sich immer wieder neue Strecken einfallen. „Das sind Künstler“, sagt Betriebsleiter Jonas Loss (35) aus Bremen. „Sie müssen den Schwierigkeitsgrad treffen. Die Strecke muss flüssig zu klettern sein. Jeder hat seinen eigenen Stil.“

Geschraubt ist auch die weltweit immer gleiche Strecke für das Speed-Klettern, bei dem es nur auf Tempo ankommt. Aufgrund der Gebäudehöhe ist diese mit 14 Metern Höhe um einen Meter verringert. Der aktuelle Weltrekord liegt bei 5,6 Sekunden. Ganz so schnell ist Marcus Wehner (43) aus Bremen nicht, widmet sich im Kletterzentrum vornehmlich dem Seilklettern. Die Strecke hat den Schwierigkeitsgrad sieben, Tritte und Griffe sind weit auseinander, weil sie besonders schnell erklettert werden sollen. Wehner trainiert zwei- bis dreimal pro Woche. „Bei den schwierigen Routen tritt die Urangst auf, nicht fallen zu wollen.“

Am Sonnabend, 24. August, findet im Kletterzentrum die Vereinsmeisterschaft des 5 000 Mitglieder starken Bremer Alpenvereins statt. Zweistündige Schnupperkurse in Gruppen kosten 29 Euro. Ein Ausbildungskurs, in dem Kletterregeln und Knoten zum Sichern vermittelt werden, umfasst zwei Termine und kostet für Gäste, die nicht Mitglied in einem Alpenverein sind, 75 Euro.

Weitere Infos auf

www.kletterzentrum-bremen.com