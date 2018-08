Kunsthalle versteigert Werke von Georg Wosik

Bremen - Er pendelte von einem Bremer Ort zum nächsten, über Wochen malte der Straßenkünstler Gregor Wosik im April an seinen überdimensionalen Werken. Stunde für Stunde. Nun können die Motive mit den Maßen drei Meter mal vier Meter ersteigert werden.

Die Vorlagen für seine Bilder stammen aus Gemälden der Bremer Kunsthalle und tragen die Titel „Seestück“ (1767) von Hendrik Kobell aus der Ausstellung „Kühles Licht und weite See“. Das andere Gemälde heißt „Blumenkorb“ (1631) vom ebenfalls holländischen Künstler Ambrosius Bosschaert und stammt aus der Ausstellung „Tulpen, Tabak, Heringsfang“.

Der Straßenkünstler Gregor Wosik hat die Motive mit Acryl überdimensional groß auf PVC-Boden gemalt und lässt sie nun für einen guten Zweck versteigern, hieß es aus der Pressestelle der Bremer Kunsthalle. Der Erlös soll „für die Förderung kultureller Bildung von Kindern und Jugendlichen in der Kunsthalle Bremen verwendet werden“, sagte eine Sprecherin.

Und nun ans Eingemachte: Wer Interesse hat und an der Versteigerung teilnehmen möchte, sollte eine Mail mit seinem Höchstgebot an folgende E-Mail-Adresse schicken: „anmeldung@kunsthalle-bremen.de“. Einsendeschluss für die Gebote ist am Montag, 6. August. Ein Mindestgebot gibt es nicht, teilte die Kunsthalle mit. ko