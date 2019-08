„Was Menschen anbeten“: Kunsthalle sucht Fotos privater Altäre

Die Ausstellung „Ikonen. Was Menschen anbeten“ läuft vom 19. Oktober 2019 bis zum 1. März 2020.

Manch einer verehrt den SV Werder Bremen. Manch anderer Helene Fischer. Nun sucht die Kunsthalle Bremen nach Fotos, die diese und andere Vorlieben zeigen. Mitmachen kann jeder, der zu Hause einen eigenen Altar pflegt, egal wie dieser ausschaut.

Bremen - Die Kunsthalle Bremen sucht für eine neue Ausstellung Fotos von privaten Hausaltären, die Menschen etwa für Vereine, Popstars oder Sammelobjekte wie Schneekugeln aufgebaut haben. Sie sollen in einer digitalen Galerie die Schau „Ikonen. Was Menschen anbeten“, bereichern, teilte die Kunsthalle am Dienstag mit.

In einem Themenraum wollen die Ausstellungsmacher zeigen, wie Menschen mit ihrer persönlichen Leidenschaft und Begeisterung für Vereine, Personen oder Objekte umgehen. Die Ausstellung öffnet am 19. Oktober und läuft bis zum 1. März 2020.

Alltagsikonen zwischen Kitsch und Kult

Ursprünglich stamme der Begriff Ikone aus dem christlichen Kontext, hieß es. Heute sei eine Ikone allerdings auch ein Synonym für Idol, Vorbild oder Superstar. „Alltagsikonen“ seien unabhängig von jeglicher Konfession. Die ihnen gewidmeten Hausaltäre seien daher ganz private Rückzugsorte zwischen Kitsch und Kult. Bei aller Unterschiedlichkeit drückten sie stets tiefe Verehrung aus.

Wer ein Bild seines Hausaltares an die Kunsthalle sende möchte, kann dies über die E-Mail-Adresse hausaltar@kunsthalle-bremen.de tun. Die Fotos sollten im Querformat aufgenommen und zwischen 0,5 und 1,5 MB groß sein.

epd