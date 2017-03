Kunsthalle Bremen erhält eine Leihgabe aus dem Rathaus

Joachim Kahrs (l.) und Udo Finke, Haustechniker der Kunsthalle, hängen „Die Klage Bremens“ von Franz Radziwill im Ausstellungsraum auf. Ab 22. März setzt die Kunsthalle den Maler in Bezug zu Bremen, wo der Künstler prägende Jahre verbracht hat.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Detailfülle und realistische Darstellungsweise, dazu biblische Motive und Gestalten, mystische und phantastische Elemente – „magischer Realismus“. So malte Franz Radziwill (1895 bis 1983), dem die Kunsthalle ab 22. März eine Ausstellung widmet.

Ihr Titel: „Franz Radziwill und Bremen“. Am Dienstag wurde eine der zentralen Leihgaben ausgepackt und aufgehängt: „Die Klage Bremens“ aus dem Jahr 1946.

Große Vorsicht beim Transport

Einen weiten Weg hat die Leihgabe nicht hinter sich. Dennoch wurde sie natürlich per Lastwagen in einer sicheren Transportkiste angeliefert. Mit weißen Schutzhandschuhen packten Joachim Kahrs und Udo Finke, Haustechniker der Kunsthalle, das 1,69 Meter breite und 1,18 Meter hohe Gemälde aus. Und hängten es im Ausstellungsraum auf.

Normalerweise hängt „Die Klage Bremens“ im Rathaus. Rathausbesucher können das Bild dort sehen, Rathausmitarbeiter gehen tagtäglich daran vorbei. Während im Rathaus jetzt eine aufwendige Fotoreproduktion des Werks hängt, rückt die Kunsthalle das Original mal so richtig ans Licht der Öffentlichkeit – wenigstens für die Dauer der Ausstellung, die bis zum 9. Juli zu sehen ist und 50 Arbeiten Radziwills vereint.

Eine Mahnung an die Nachwelt

Das Ölbild „Die Klage Bremens“ war 1978 ins Rathaus gekommen. „Es ist sehr plakativ und stark mit Symbolik aufgeladen“, sagt Dr. Tessa Alex, Kuratorin der Ausstellung. Radziwill zeige „die Vernichtungsgewalt“ des Krieges. Zu sehen ist das im Krieg zerstörte Bremen. Hinzu kommen etliche Elemente, Symbole und Details. Alles zusammen ist gedacht als eine eindringliche Mahnung an die Nachwelt. „Man entdeckt jedes Mal noch etwas Neues“, so Kuratorin Alex. Die Türme des Bremer Doms etwa sind zu erkennen. Die Bodenfliesen aus der Eingangshalle des Neuen Rathauses. Ein Bunker, ein Apfel. Und ein Flugzeug mit der Aufschrift „Technik“, das Jagd auf einen Engel mit der Aufschrift „Menschheit“ macht.

„In dem Bunker, der rechts auf dem Bild zu sehen ist, habe ich den großen Luftangriff auf Bremen zusammen mit meiner Mutter überlebt“, erklärte Franz Radziwill 1978, als das Bild im Rathaus aufgehängt wurde. Dorthin war es durch eine Empfehlung des damaligen Kunsthallen-Direktors Günter Busch (1917 bis 2009) gekommen. Bürgermeister Hans Koschnick (SPD, 1929 bis 2016), dem das eine Herzensangelegenheit war, sorgte für den Ankauf des Bildes durch Bremen – direkt vom Künstler. Das Geld stiftete eine Reihe ortsansässiger Banken.

Gewollte Störung

„Natürlich stört das Werk die klassizistische Harmonie der Senatsetage des Neuen Rathauses. Aber das soll es auch“, hieß es 1978. „Es soll alle, die im Rathaus arbeiten und die das Rathaus besuchen, daran erinnern, wohin Krieg und Gewaltherrschaft führen“, sagte Koschnick.

Der Senat habe Radziwill durch den offiziellen Ankauf des Bildes auf besondere Weise gewürdigt, sagt Dr. Dorothee Hansen, stellvertretende Direktorin der Kunsthalle. Hafen und Schiffe, Flugzeugbau und Technik, dazu Bauwerke – die Ausstellung setzt Radziwill in Bezug zu Bremen. „Erstmalig“ werde die Beziehung des Künstlers zur Hansestadt untersucht, heißt es in der Kunsthalle. „Hier verbrachte er prägende Jahre seiner Kindheit und Jugend, die in seinem gesamten Werk Spuren hinterließen.“

Mit seiner Symbolik, den surrealistischen Anklängen und dem durchgängigen Festhalten am Gegenständlichen gilt Radziwill als Solitär in der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. In der NS-Zeit hatte der Künstler, der seit 1933 Parteimitglied war, einen Wechsel von Anerkennung und Diffamierung erlebt. Nach dem Krieg wandte er sich religiös-pazifistischen Themen zu, sah Wachstum, Technologie und Umweltzerstörung kritisch.