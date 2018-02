„Lichtblicke.3“: Drei Künstler in einer Ausstellung

Revival im Schnoor

+ © Cordes „Lichtblicke.3“ heißt eine Ausstellung mit Werken von Heinrich Richter, Udo Richter und Ruth Cordes. © Cordes

Bremen - Von Jörg Esser. Es ist ein Revival. Und eine Neuauflage. „Lichtblicke.3“ zeigt Werke des 2007 verstorbenen Grafikers und Malers Heinrich Richter, der Syker Malerin Ruth Cordes (Künstlername: RuthEECordes), und Designers und Bildhauers Udo Richter – und zwar in Cordes’ Studio in der Marterburg 7 a im Schnoor. Die Ausstellung knüpft an zwei „ausdrucksstarke Kunstpräsentationen“ aus den Jahren 2012 und 2013 in Bruchhausen-Vilsen und Wagenfeld an. „Lichtblicke.3“ ist ab heute, Freitag, bis zum 31. März zu sehen.