Kunst auf vier Etagen

Bremen - Von Steffen Koller. Die Dielen voll mit Farbe, in den Werkstätten stapeln sich Materialien. Vergoldete Schaukelpferde werden zu Protagonisten bestaunter Videoprojekte. Klingt verrückt? Ist es auch – ein bisschen jedenfalls.

Doch Kunst soll ja bekanntlich polarisieren und zum Nachdenken anregen. Bei den Hochschultagen der Bremer Hochschule für Künste (HfK) gab es am Wochenende einiges zu gucken.

„Gut, dass wir doch hergekommen sind“, sagt ein älterer Mann beim Verlassen des alten Speichergebäudes in der Überseestadt, das gleichzeitig Sitz der Hochschule für Künste ist. Mehrere Dutzend aktuelle Studenten der HfK stellen aus, präsentieren und erklären das, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten gestaltet haben. Fotografien gesellen sich zu abstrakter Malerei, Bleistiftzeichnungen folgen auf Skizzenbücher.

Auf vier Etagen rufen die Videoinstallationen und Skulpturen bei einigen Besuchern ungläubiges Staunen aus. „Ist das Kunst?“ fragt ein kleiner Junge seine Mutter. Diese antwortet kurz: „Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen“ und wendet sich wenige Meter weiter Keramikschalen und einer Sammlung von Silberschmuck zu. Es ist wohl die Mischung, die den Reiz ausmacht. An den Wänden prangen Gemälde, ein paar Schritte weiter springen einen schwarz-weiße Skizzen an, die wohl nur die Leute interpretieren können, die wirklich was von Kunst verstehen.

Doch wie entstehen eigentlich Holzstühle, Kleider und überdimensionale Schals? Mehrere Werkstätten öffnen ihre Pforten und geben Einblicke, die so wohl nur wenigen bisher gewährt wurden. Auf Dielenböden zeichnen sich surreale Muster von Farbspritzern, an den Wänden hängen Kittel, die eigentlich getrost entsorgt werden könnten, so dreckig sind sie.

Doch wo gehobelt wird, fallen bekanntlich Späne. Davon gibt es in den Holzwerkstätten einige – und neben diesen eben auch Möbel, Tischleuchten und von der Wand wegklappbare Stühle, die schon für sich einen gewissen Reiz ausmachen.

Diesem Reiz erliegen heute auch Denise und Oliver (beide 30) aus der Nähe von Oldenburg, die zusammen mit ihrer knapp zweijährigen Tochter in das Speichergebäude gekommen sind. Oliver, früher Student an der HfK, sagt, er wolle seine „alte Wirkungsstätte“ besuchen, Denise hingegen endlich mal sehen, „was mein Freund so die Jahre getrieben hat“. Allein dieses Gebäude habe auf Oliver jahrelang eine „gewisse Faszination“ ausgeübt. Heute ist er Hausmann.