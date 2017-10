Kunst mit „Kostümfest“

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Lauter Beckmann-Bilder. Aber keins von Beckmann. Die „City-Galerie“ der Einzelhandelsvereinigung City-Initiative präsentiert eine Ausstellung, die mit der großen Max-Beckmann-Schau der Kunsthalle „Welttheater“, bis 4. Februar 2018) korrespondiert: 30 Künstler aus Bremen und „umzu“ zeigen unter dem Titel „So gesehen“ eigene Interpretationen von Beckmann-Werken.

„So gesehen“ wird am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr eröffnet. Die Ausstellung dauert dann bis zum 20. Dezember. Zu finden ist die „City-Galerie“ im „City-Lab“ – und das wiederum ist ja der frühere Lloydhof.

Die Welt als Theater, die Welt als Bühne menschlicher Beziehungen, als Kulisse voller Metaphern – darum dreht sich die überregional beachtete Ausstellung der Kunsthalle.

Das Begleitprojekt in der „City-Galerie“ dreht sich um drei Beckmann-Werke, die die Kunsthalle für diesen Zweck ausgewählt hat – die Künstler haben sich mit den Gemälden „Apachentanz“, „Vor dem Kostümfest“ und „Selbstbildnis als Clown“ auseinandergesetzt und beschäftigt. Das Ergebnis sind gut 100 Bilder, Skulpturen und Masken.

Dem „Welttheater“-Motto folgend, wird auch im „City-Lab“ inszeniert. So sind die Wände der 230 Quadratmeter großen „City-Galerie“ mit Vorhängen verhüllt – Theater eben. Natürlich hängen die Vorhänge hinter und nicht vor den Bildern.

„Wir organisieren die ,City-Galerie‘ bereits zum vierten Mal und freuen uns über die Kooperation mit der Kunsthalle“, sagt Annika Mysegades von der City-Initiative. Der Künstler Achim Breitkopf hat die Ausstellung kuratiert. „Mir ist es wichtig, Kunst verständlich zu machen“, sagt er. „Die Besucher sollen diskutieren und vergleichen.“ Wer in der Kunsthalle gewesen ist, der soll möglichst auch zu den Neuinterpretationen in die „City-Galerie“ kommen – das ist die Idee.

Die Kunsthalle, die Beckmanns „Welttheater“ in Szene setzt, verweist darauf, dass der Maler auch Theaterstücke geschrieben hat. In der „City-Galerie“ wird nun tatsächlich Theater gespielt. Kurator Breitkopf hat in Zusammenarbeit mit Schauspielern ein Theaterstück mit dem Titel „Mabek – Das Kostümfest“ entwickelt, das sich an Beckmann orientiert und ebenfalls um die drei Gemälde „Apachentanz“, „Vor dem Kostümfest“ und „Selbstbildnis als Clown“. Bühne des „Welttheaters“ ist im Stück die Rezeption eines Hotels. „Das Kostümfest“ ist an zehn Abenden in der „City-Galerie“ zu sehen. Eine „Afterwork Lounge“ schließt sich an – Gelegenheit für Gespräche über Beckmann, die Welt und das Theater. Premiere feiert das Stück am Dienstag, 10. Oktober, um 19 Uhr. Die nächste Aufführung folgt am Dienstag, 17. Oktober, 19 Uhr. Es gilt: „Zahle, was Du willst“. Reservierungskarten können in der „City-Galerie“ abgeholt werden, die montags bis sonnabends in der Zeit von 11 bis 17 Uhr öffnet.