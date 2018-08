Kunst im Glas: Preisgekrönter Barkeeper mixt Cocktails für Bremer Publikum

Bremen - Von Miriam Kern. Freitag, 23 Uhr: Ein Gewirr aus Stimmen erfüllt die Kunstbar am Sielwall, aus den Boxen ertönt treibender Latin Pop, durch die geöffnete Fensterfront strömt frische Luft. Es ist ein kühler Sommerabend in Bremen, doch hinter der Theke der Kunstbar bringt ein ganz besonderer Gast die Gemüter in Wallung: Cristobal Srokowski, einer der weltbesten Barkeeper, mixt an diesem Abend die Cocktails für die Gäste.

Hoch konzentriert und doch mit überraschenden Leichtigkeit greift der Wahl-Italiener zu den Flaschen, wirbelt sie dicht am Körper von links nach rechts, misst einige Zentiliter Rum ab, kippt sie schwungvoll in den Cocktailshaker. Für einen Moment durchbricht das Klappern der Eiswürfel die Geräuschkulisse und schon gießt Srokowski das Alkoholgemisch in ein Glas. Ein letzter prüfender Blick, dann darf der Cocktail zum Gast.

Verschnaufpause. Seit acht Uhr steht Srokowski hinter der Bar am Sielwall – und hatte in den vergangenen drei Stunden allerhand zu tun. „Wir wurden regelrecht überrannt“, erzählt Barchef Martin Lee Scotland. Zahlreiche Gäste sind an dem Abend in die Kunstbar gekommen, um sich von dem Können des sympathischen Ausnahmebarkeeper zu überzeugen und seine Cocktails zu probieren. Gleich vier eigene Kreationen hatte er mitgebracht. „Da ist für jeden was dabei, vom klassischen Old Fashioned bis zum erfrischenden Daiquiri“, sagt Srokowski. Dem Publikum schmeckten die Cocktails so gut, dass die Alkohol-Vorräte nicht reichten. Befreundete Bars sorgten glücklicherweise für Nachschub.

Eigene Note: mit Rum und Schokoladenlikör

Ein Gast an diesem Abend ist Galnoush Matinkhou. Die junge Frau kommt regelmäßig in die Kunstbar, schätzt die Cocktails und den Barchef Scotland. Doch heute gelten ihre Blicke Srokowski und seinem Geschick hinter der Theke . „Sein Manhattan ist wirklich gut“, sagt Matinkhou. Barchef Scotland hingegen schwärmt vom Old Fashion, klassisch zubereitet mit Whiskey, Cocktailbitter, Zuckersirup, Eiswürfeln und Orangenschalen. Srokowski verleiht der „Mutter aller Cocktails“ seine ganz eigene Note: mit Rum und Schokoladenlikör. "Zu diesem Cocktail haben wir die besten Rückmeldungen bekommen", sagt Scotland.

Vielleicht schafft es das Getränk sogar in die Karte der Kunstbar, doch bevor der Barchef sich darum Gedanken macht, konzentriert er sich weiter auf den prominenten Gast. „Ihn bei der Arbeit zu beobachten ist schon beeindruckend“. Der Wahl-Italiener wirbelt um die Theke, legt eine kurze Tanzeinlage ein, albert mit den Kollegen und den Gästen rum. Zwischendurch bleibt auch immer wieder Zeit für ein Foto mit den Gästen.

2 Angels for Cristobal #DondeEstaVina? Ein Beitrag geteilt von Kunstbar (@kunstbarbremen) am Aug 17, 2018 um 1:21 PDT

Das ist, was Srokowski an dem Job so liebt. „Verschiedene Leute treffen, auf der ganzen Welt arbeiten, das ist großartig“, sagt er mit strahlenden Augen. Aber auch die kreative Komponente mache den Job so besonders. „Köche richten ihre Teller an, Barkeeper kreieren Getränke“, erklärt Srokowski, eine kleine Wissenschaft für sich. Und mit dieser Wissenschaft beschäftigt sich der Mann, der sein Alter lieber geheim halten möchte, nun schon sein ganzes Leben. Mit 17 hat er die ersten Cocktails gemixt, auf Lloret de Mar und in einer der ältesten Bars in Barcelona, Harry's Cocktail Bar, gearbeitet. Eigentlich wollte er mit der Arbeit sein Geschichts- und Philosophiestudium finanzieren, irgendwann Lehrer werden. Doch es kam anders.

+ Am frühen Nachmittag lud Cristobal Srokowski zu einer Masterclass über Rum in die Bremer Kunstbar. © Kern Srokowski machte seine Leidenschaft zum Beruf, gewann gleich zwei Wettbewerbe der International Bartenders Association. Seit 2012 ist er Markenbotschafter für Abuelo Rum aus Panama. Tourt seitdem durch 42 Länder, statt Geschichtswissen vermittelt er nun in speziellen Kursen sein Wissen über das beliebte Rohrzuckerdestillat. Doch hin und wieder vermisst er das Barkeeping. Auch wenn er sich keine Illusionen über die Härte des Jobs macht. Die Freude, sich einen Abend mal wieder nur der Kunst widmen zu können, mit der er groß geworden ist, merkt man ihm bei jeder seiner Bewegungen in der Kunstbar an.

Große Freude beim Kunstbar-Team

Bremen ist der letzte Stopp auf seiner viertägigen Deutschlandreise. Dass er ausgerechnet in die beschauliche Hansestadt kommt, hat das Publikum vor allem der Beharrlichkeit des Kunstbar-Teams zu verdanken. „Wir haben gehört, dass er nach Deutschland kommt und dann nicht locker gelassen“, erzählt Barchef Scotland. Als der Barkeeper endlich zusagte, waren die Freude, aber auch die Aufregung groß. "Wir haben die ganze Bar umgekrempelt, alles auf Hochglanz gebracht", erzählt Scotland.

Srokowski fühlt sich sichtlich wohl. „Es hat richtig Spaß gemacht, die letzten Stunden sind wie im Flug vergangen“, sagt er lachend. Schnell posiert er noch mal für ein Bild mit dem Team. Gegen zwölf Uhr endet seine Gastschicht. Am nächsten Morgen geht der Flieger zurück nach Mailand. Doch es soll nicht sein letzter Abend in Bremen gewesen sein. Am Ende steht das Versprechen, dass er wieder kommt. Sehr zur Freude des Kunstbar-Teams.