Kunst aus der JVA Bremen: Ausstellung am Wochenende

Von: Andree Wächter

Fußballer oder großformatige Skulpturen aus verschiedenen Materialien: Auf Burg Blomendal sind sehr abwechslungsreiche Arbeiten zu sehen. © Foto: Justizressort

Eine eher ungewöhnlichen Kunstausstellung gibt es Wochenende. Dann zeigen Insassen der JVA Bremen ihre Kunstwerke unter dem Titel: Sonnengruß.

Bremen – In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bremen-Blumenthal können die Insassen sich künstlerisch betätigen. Die Ergebnisse zeigt der Trägerverein Mauern Öffnen am kommenden Wochenende, also am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Juni. Zu sehen sind die Kunstwerke der Bildhauerwerkstatt auf Burg Blomendal, Auestraße 9a. Sie ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet, schreibt die Senatorin für Justiz und Verfassung.

Unter der Überschrift „Sonnengruß“ sind dort im Burghof und im ehemaligen Kutscherhaus der Burg Blomendal ausgewählte Arbeiten aus Keramik, Stein und Holz des seit 1978 in der JVA Bremen existierenden Projekts zu sehen und zu erwerben. Parallel dazu gibt es die Möglichkeit, die Burg zu besichtigen oder bei einer Tasse Kaffee zu verweilen.

Ziel des Projektes „Bildhauerwerkstätten“ der JVA und des Trägervereins Mauern Öffnen ist es, die Resozialisierung der Gefangenen während der Haft zu unterstützen. Heute, 45 Jahre nach Gründung der Bildhauerwerkstatt ist das Kunstprojekt für Häftlinge, in dem sowohl mit Holz als auch Ton und Stein gearbeitet wird, längst zu einem unverzichtbaren Teil des Angebotes „hinter Gittern“ geworden.

Die Gefangenen erhalten in der Bremer JVA die Möglichkeit, eigenverantwortlich unter Anleitung von qualifizierten Künstlern die Grundlagen für einen zukünftigen Arbeitsplatz zu erwerben. Konkret geht es um: konzentriertes Arbeiten, Einhalten von Regeln, gegenseitiger Respekt und manuelle Fertigkeiten. Die von den Gefangenen gefertigten Werke sind an vielen Stellen des Stadtgebietes als „Kunst im öffentlichen Raum“ zu bewundern – aber auch von Privatleuten zu kaufen. Der Verein Mauern Öffnen hatte sich auch um den Bremer Bronzemann gekümmert.