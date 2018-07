Bremer Online-Supermarkt „Myenso“ liefert auch in abgelegene Ecken

„Kunde, wünsch Dir was“

+ © Kowalewski Flach genug, um unters Regal zu fahren: Norbert Hegemann (vorn) und Thorsten Bausch prüfen auf einer Teststrecke einen Logistik-Roboter vom Typ G-Com. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. In der Gemeinde Blender nahe Verden gibt es keinen Supermarkt mehr. Doch die Welt des Internets bescherte etwa 3 000 Einwohnern nun Hilfe. Das Bremer Start-up „Myenso“, ein virtueller Supermarkt-Vollsortimenter, liefert dorthin. Bestellungen laufen per Internet, Telefon oder per Liste, abgegeben beim Bäcker vor Ort. Das Bremer Start-up will zudem, dass die Kunden auf das Angebot Einfluss nehmen.