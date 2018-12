Bremer Museen: Kulturtrip nach der Gans

Bremen - Von Jörg Esser. Zu Weihnachten die Mutter spricht, es wird Zeit fürs Festtagsgericht. Ist ja klar, Mariechen holt irgendwann Sauerkraut aus dem Keller und so weiter. Macht ja nichts. Früher war mehr Lametta. Und nach dem Braten ist vor der Gans. Und in der Restzeit ist womöglich Leerlauf. Was tun? Manche Museen und Hallenbäder in Bremen und Bremerhaven haben an den Feiertagen geöffnet.

„Hereinspaziert!“ heißt eine Führung mit Anke Osterloh durch das Haus Riensberg, die das Focke-Museum am 2. Weihnachtstag (26. Dezember) um 15 Uhr anbietet. Versprochen wird ein Einblick in fünf Jahrhunderte Angewandte Kunst. „Im Haus Riensberg vermitteln die Ensembles aus Möbeln des 16. bis 20. Jahrhunderts zusammen mit historischen Kostümen, Porzellan, Gemälden und Tapeten eindrucksvolle Epochenbilder von der Renaissance bis zur klassischen Moderne“, heißt es.

Als spektakulärer Anblick gilt eine überregional bedeutende Sammlung europäischer Glaskunst. Die Führung kostet vier Euro. Und das Focke-Museum zeigt ja derzeit auch die Sonderausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“. Und Pago Balke zeigt am Neujahrstag um 15 Uhr (und zuvor am Sonntag, 30. Dezember, um 17 Uhr) in seinen satirischen Führungen den Glanz und das Elend der 20er-Jahre (Kosten: 15 Euro). Geöffnet hat das Focke-Museum am 2. Weihnachtstag von 10 bis 17 Uhr und an Neujahr von 14 bis 18 Uhr.

Das Übersee-Museum zeigt unter anderem die Sonderschau „Antarctica“. Geöffnet hat das Haus am Bahnhofsplatz am 1. Weihnachtstag und an Neujahr von 14 bis 18 Uhr sowie am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr.

Die Kunsthalle (Am Wall 207) zeigt „Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere“. Geöffnet ist am 1. Weihnachtstag und an Neujahr von 12 bis 18 Uhr, am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr sowie an Silvester von 10 bis 15 Uhr.

Die Weserburg auf dem Teerhof zeigt seine Sammlungen am 2. Weihnachtstag von 11 bis 18 Uhr. Die Museen Böttcherstraße haben an beiden Weihnachtstagen und an Neujahr von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Wilhelm-Wagenfeld-Haus zeigt „Design aus Dänemark“ – und zwar am 25. Dezember von 12 bis 18 Uhr, am 26. Dezember von 10 bis 18 Uhr und am 1. Januar von 13 bis 17 Uhr.

Weiter geht es im Schnelldurchlauf: Das Universum an der Wiener Straße lädt am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr, an Silvester von 10 bis 15 Uhr und an Neujahr von 12 bis 18 Uhr zur außergewöhnlichen Entdeckungstour in die Welt der Wissenschaft.

Das grüne Wissenszentrum Botanika im Rhododendronpark öffnet an beiden Weihnachtstagen und an Neujahr von 10 bis 18 Uhr.

Bleibt der Blick weserabwärts nach Bremerhaven: Das Klimahaus öffnet am 2. Weihnachtstag von 10 bis 19 Uhr, der Zoo am Meer an Heiligabend und Silvester jeweils von 9 bis 12 Uhr und an den Feiertagen jeweils von 9 bis 16.30 Uhr, das Deutsche Schifffahrtsmuseum am 2. Weihnachtstag und an Neujahr von 10 bis 18 Uhr und das Deutsche Auswandererhaus an beiden Weihnachtstagen und an Neujahr von 10 bis 17 Uhr sowie an Silvester von 10 bis 16 Uhr.

Wer an den Feiertagen Erfrischung benötigt und dafür ins kühle Nass springen will, hat nur eine kleine Auswahl. Das Freizeitbad Vegesack und das Südbad in der Neustadt haben am 2. Weihnachtstag von 10 bis 18 Uhr, das Südbad außerdem an Neujahr von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Auch das Westbad in Walle lädt für 1. Januar zum Schwimmen – von 12 bis 18 Uhr.