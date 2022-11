Kult! Der Spiele-Klassiker „Monopoly“ kommt in neuer Bremen-Edition heraus

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Im „Funky-Town“-Bühnenbild des GOP-Varietétheaters wurde das neue Bremen-Spielbrett des Klassikers „Monopoly“ am Mittwochnachmittag erstmals präsentiert. Mit dabei: Symbolfigur „Mr. Monopoly“. © Kuzaj

Bremen – Bremen kann nicht mit Geld umgehen, monieren Kritiker seit vielen Jahren. Und prompt kündigte der Senat an, mit Blick auf die gegenwärtigen Krisen drei Milliarden Euro neue Schulden zu machen. Die Opposition tobt – Bremen setze mit der Verschuldungspolitik seine Zukunft aufs Spiel. Apropos Spiel… um Bremen und Geld dreht sich auch das neue Bremen-„Monopoly“, das am Mittwoch mit reichlich PR-Brimborium im GOP-Varietétheater in der Überseestadt präsentiert worden ist und nun zu Preisen um etwa 50 Euro in den Handel kommt.

Die neue Bremen-Edition des Brettspielklassikers kommt damit pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt, das sieht schon mal nach kluger (Finanz-)Strategie aus. Wie aber sieht das Spielbrett aus, welche Bremer Straßen und Plätze sind dabei – und was kosten sie? Gehen Sie nicht über „Los“…

Nun, neu ist an dieser (seit 2003 insgesamt dritten) Bremen-Edition, dass auf dem „Monopoly“-Brett nicht allein Straßen zu finden sind, sondern auch Sehenswürdigkeiten und Kulturelles, Sportvereine und Unternehmen. Von „Partnern“ spricht man in diesem Zusammenhang beim Spieleverlag „Winning Moves“ aus Düsseldorf, Lizenznehmer des „Monopoly“-Unternehmens Hasbro. Zu diesen „Partnern“ zählen auf dem Bremer Spielbrett beispielsweise die Seenotretter von der DGzRS (100 „Monopoly“-Mark), die Kunsthalle (100 Mark) und – eben – das GOP-Varietétheater (220 Mark).

Typisch Bremen! „Monopoly“ mit Fahrrad-Feld

Spieler können auch auf einem Feld für Fahrradtouren (für 200 Mark!) landen, es handelt sich ja schließlich um ein Bremen-„Monopoly“. Zum gleichen Preis gibt’s den Hauptbahnhof. Jacobs Kaffee ist auf dem Spielfeld zu finden, die Tanzweltmeister vom Grün-Gold-Club sind es ebenfalls. Werder Bremen gibt es für 140 „Monopoly“-Mark zu kaufen, die Preisgestaltung soll aber nichts mit dem Ergebnis des Bayern-Spiels zu tun haben.

Der Roland ist mit von der Partie im Spiel um Geld und Deals, der Osterdeich, die Wallanlagen, der Bürgerpark. Und der Bürgerpark darf sogar bebaut werden – nicht mit Buden der Bürgerpark-Tombola, versteht sich, sondern im „Monopoly“-Stil mit Häusern und Hotels. Ein Haus kostet 200 Mark. Was geschieht bloß, wenn der Bürgerparkverein Wind davon bekommt?

Der Bremer Marktplatz schmückt den Karton der neuen „Monopoly“-Edition. © Kuzaj

An der Stelle von Turm- und Badstraße, auf den billigsten Rängen des Spielbretts also, finden sich hier das Museum Weserburg (60 Mark) und die Überseestadt (60 Mark). Ein Indiz dafür, dass sich die „Monopoly“-Preise nicht unbedingt nach den realen Grundstückswerten aus dem wahren Leben richten. Eine Grundsteuererklärung muss im Spiel übrigens nach wie vor nicht abgegeben werden. Neben den Straßenfeldern sind auch die Ereignis- und Gemeinschaftskarten speziell auf die Hansestadt zugeschnitten worden. Zur Frage, welche Bremer Straßen und Sehenswürdigkeiten auf dem neuen Spielbrett landen, hatte es auch eine Online-Abstimmung gegeben.

Und auch das Welterbe Rathaus steht hier ganz schnöde zum Verkauf. Will Bremen sich auf diese Weise sanieren, seine teuren Schulden-Programme finanzieren? Das dürfte kaum möglich sein. Zwar ist das Rathaus (vor den Stadtmusikanten für 350 Mark) mit 400 Mark das teuerste Feld auf dem Bremen-Brett, doch diese Einnahme dürfte die Finanzen der Hansestadt nicht retten. Vielleicht hilft da eher das unbekümmerte Motto, das die „Monopoly“-Macher auf die Verpackung der Bremen-Edition gedruckt haben: „Kaufe und verkaufe Deine Lieblingsplätze und Geschäfte, damit die Kasse immer klingelt!“