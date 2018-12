„Bingobär“ Michael Thürnau kommt zum Spielen in die Vahr

„Bingobär“ Michael Thürnau kommt am 19. Januar in die Vahr.

Bremen - Von Jörg Esser. Bingo. Ein lauter Ruf hallt durchs Einkaufscenter. Wieder ein Gewinner. Bei Bingo werden aus den Zahlen 1 bis 75 insgesamt 22 Gewinnzahlen gezogen. Um zu gewinnen, müssen fünf Gewinnzahlen eine waagerechte, senkrechte oder diagonale Reihe bilden.

Es kann also auch Doppelbingos und Dreifachbingos geben. So weit, so unkompliziert. Und es gibt auch einen „Bingobär“. Der NDR-Fernseh- und Rundfunkmoderator Michael Thürnau hat sich den Spitznamen in 21 Bingo-Jahren und mehr als 1 000 Bingo-Sonntagssendungen wahrlich verdient. Und so nebenbei tourt der 100-Kilo-Plus-Mann mit Losen, Lostrommeln und Gewinnkugeln durchs Land.

+ Das Ensemble „Clarinet News“ spielt am 4. Januar im Sendesaal in der Vahr. © Clarinet News Am Sonnabend, 19. Januar, schlägt der 55-Jährige seine Bingo-Zelte im Einkaufszentrum Berliner Freiheit in der Vahr auf. Spielrunden beginnen um 11, 12, 14 und 15 Uhr, heißt es. Zudem wird an jenem Tag von 11 bis 13 Uhr eine Grünkohltafel aufgebaut. Ein Euro pro verkauftem Essen wird an den Verein „Wir für die Vahr“ gespendet, der sich im Stadtteil engagiert. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Shanty-Chor Mahndorf.

Der „Bingobär“ lässt die Kugeln rollen. Das Ensemble „Clarinet News“ lässt die Töne springen. Oder so. Die sechs Musiker jedenfalls versprechen ihren Zuhörern ein „Klarinettentheater in zwei Akten“ und eine musikalische Reise in 80 Minuten rund um den Erdball. Der Trip steht am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee 45 auf dem Programm im Rahmen der Noddeutschen Klarinettentage.

„Clarinet News“ – das sind Marco Thomas (Klarinette/Es-Klarinette), Jan Doormann (Klarinette/Tenorsaxophon), Sebastian Gette (Sopransaxophon/Altsaxophon), Regine Müller (Bassetthorn/Klarinette), Jaan Bossier (Bassklarinette/Klarinette) und Thomas Richter (Tenorsaxophon/Bassklarinette) – steht „für Kammermusik auf höchstem Niveau, die mit einem Augenzwinkern vorgetragen wird“, sagt Peter Schulze vom Sendesaal. Konzertkarten für 25 Euro gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

www.berliner-freiheit.de

www.sendesaal-bremen.de

www.clarinet-news.de