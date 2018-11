Kugeln und Karussells

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Bremen verwandelt sich wieder in ein Weihnachtswunderland. Und in ein Winterwunderland. In was auch immer. Am Montag, 26. November, jedenfalls beginnen der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und der „Schlachte-Zauber“ an der Weser. Und es gibt noch einigen Weihnachtszauber mehr. . .

Weihnachten ist in Bremen (auch) ein Tourismusfaktor. Etwa drei Millionen Besucher lassen sich alle Jahre wieder von der Kombination aus Weihnachtsmarkt in Welterbekulisse und Budenzauber an der Weser anlocken. Sie kommen nicht allein aus Bremen und dem Umland, sondern aus ganz Deutschland und dem Ausland. Je voller, desto doller – so scheint das Motto zu sein, das sich angesichts der Drängelei an manchen Tagen buchstäblich aufdrängt. Auch in diesem Jahr wird wieder einiges geboten:

J Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt dauert von Montag, 26. November, bis einschließlich Sonntag, 23. Dezember. Er öffnet montags bis donnerstags in der Zeit von 10 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr. Weihnachtskugeln und Bücher, Schmuck und Kleidung, Kerzen und Pralinen – kaum etwas, das es hier nicht gibt. Dazu: Fisch, Puffer, Glühwein sowie Nostagiekarussell und historisches Riesenrad. In Zahlen: Vier Karussells, 25 Süßwarengeschäfte, 16 Ausschankbetriebe und 43 „Geschäfte mit kulinarischen Angeboten zum sofortigen Verzehr“, wie es wenig romantisch im Behördendeutsch heißt. Hinzu kommen 44 Buden mit Weihnachtsartikeln und Kunsthandwerk sowie weitere 35 Verkaufsstände.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt mit einer Feierstunde im Dom, die am Montag, 26. November, um 16 Uhr beginnt. Es spricht Dompastorin Ingrid Witte, es singt der Knabenchor der Liebfrauenkirche. Bürgerschaftspräsident Christian Weber knipst nach der Feierstunde die Lichter der Elf-Meter-Tanne vor dem Parlamentsgebäude an. Nicht Weber, sondern der Weihnachtsmann erscheint ab Dienstag, 27. November, täglich um 16 Uhr in einer kleinen Hütte am Brautportal des Doms. Er liest Kindern Geschichten vor. Und freitags (30. November, 7., 14. und 21. Dezember) schlendern um 18 Uhr fünf Stelzen-Fantasiewesen mit beleuchteten Gewändern über den Weihnachtsmarkt.

Weniger zauberhaft: Kriminalität. Und der Kampf dagegen. Neben einem privaten Sicherheitsdienst ist natürlich die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt präsent – mit uniformierten Fußstreifen. Eindringlich warnt die Polizei vor Taschendieben, die Menschenmenge und Gedränge gerne ausnutzen. Darüber informiert auch die mobile Woche des Reviers Innenstadt (Montag, 26. November, ab 11 Uhr).

J Ebenfalls vom 26. November bis zum 23. Dezember dauert der „Schlachte-Zauber“. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 11 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends 11 bis 21 Uhr, sonntags 11 bis 20.30 Uhr – jeweils plus 30 Minuten „Nachlaufzeit“, damit alle in Ruhe austrinken können. Zum „Schlachte-Zauber“ gehört wieder ein aus mehr als 80 Kubikmetern Holz zusammengezimmertes maritimes „Freibeuter-Dorf“ (40 Stände vom Schmied bis zum Schneider, zudem Tavernen). Braunkohl-Burger, Laugenbrezel, Haxensemmel: Alm- und Winterhütten sowie Kunsthandwerker bilden den zweiten Teil des eisblau beleuchteten „Schlachte-Zaubers“, der am 26. November um 18.30 Uhr mit einem Höhenfeuerwerk über der Weser offiziell eröffnet wird.

J Der „Skandinavische Weihnachtsmarkt“ in der Lloyd-Passage öffnet vom 26. November bis nach Weihnachten, bis zu 29. Dezember nämlich. Ein rotes Hüttendorf erstreckt sich über 250 Meter. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 10 bis 20.30 Uhr, freitags und sonnabends 10 bis 22 Uhr, sonntags 12 bis 19 Uhr – sowie Heiligabend von 10 bis 14 Uhr. Am 25. und 26. Dezember bleiben die Stände geschlossen.

J Nach der Premiere im vorigen Jahr hatten sich viele auch wieder auf eine Eislaufbahn auf dem Ansgarikirchhof gefreut – doch nichts da. In diesem Jahr wird dort keine Eisfläche aufgebaut. Wegen der Umbauarbeiten am „Bremer Carree“ ist nicht genug Platz auf dem Ansgarikirchhof. Aber es gibt eine Alternative – nur nicht in der City. Vom 23. November bis zum 29. Dezember öffnen Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn am Roland-Center in Huchting (montags bis freitags 13 bis 20 Uhr, sonnabends 11 bis 20 Uhr, sonntags 10 bis 18 Uhr).