Auf Kufen durch die Galaxie: „Holiday on Ice“ feiert mit „Supernova“ Premiere

In der Bremer Stadthalle

+ © Koller Bei „Supernova“ spielte sich statt auf dem Eis vieles in der Luft ab. Mit Lichteffekten in Szene gesetzt, ergab sich ein tolles Bild. © Koller

Bremen - Drehungen, Sprünge und Akrobatik in luftiger Höhe: „Holiday on Ice“ hat am Mittwochabend Premiere der neuen Show „Supernova“ in der Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) gefeiert. Vor rund 2 100 Zuschauern präsentierte sich das Ensemble zwar nicht immer fehlerfrei, dafür überzeugten vor allem Licht und Kostüme. Die durchaus interessante Story hinter dem aktuellen Programm erschloss sich dabei nicht jedem.