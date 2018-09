Sprachkünstler Augustin legt neues Buch vor

In der Kürze liegt der Witz

+ © Kuzaj Stark – das neue Buch von Michael Augustin. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Schweini blutet – Deutschland tutet.“ Niemand sonst kann die Dinge mit wenigen Worten so auf den Punkt bringen wie der Bremer Meister der Miniatur, Michael Augustin. Das eingangs in voller Länge zitierte Ultrakurzgedicht stammt aus dem Jahr 2014 und bezieht sich natürlich auf das WM-Finale in jenem Jahr. In diesem Jahr bot die deutsche Mannschaft bei der WM ja keine Inspiration zu solcher Dichtkunst. Trotzdem ist Autor Augustin natürlich nach wie vor aktiv. Und wie!