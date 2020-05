Künstler kehren auf die Bühne zurück

Mark Scheibe, Flo Mega und viel Theater: Reihe „Auto-Lust-Spiel“ verspricht kulturelle Vielfalt

+ Der Countdown läuft: „Die Bühne in der Überseestadt wird nach oben gerückt“, heißt es. Am Freitag beginnt die Veranstaltungsreihe „Auto-Lust-Spiel“. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Jörg Esser. Das Leben nimmt wieder Fahrt auf. Biergärten und Restaurants öffnen, private Feiern werden in begrenztem Rahmen möglich. Die Gesellschaft kehrt nach dem Corona-Shutdown in die Öffentlichkeit zurück. Doch große Events bleiben verboten. Musiker, Schauspieler, Bands, Comedians, DJs hängen in der Luft.