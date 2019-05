In der Neustadt auf Entdeckungstour

Bremen – Auf Entdeckungstour gehen, nach schönen und interessanten Dingen suchen, Anregungen finden. All das und einiges mehr ist demnächst in der Bremer Neustadt möglich. Zum nunmehr achten Mal laden Künstler des Stadtteils in ihre Ateliers und Werkstätten ein, insgesamt 33 Kunstorte sind zu besichtigen, sagt eine Sprecherin. Die „Offenen Ateliers Neustadt“ beginnen mit Eröffnungsfeier und Werkschau im „Kukoon“ am Buntentorsteinweg 29 – und zwar am Freitag, 17. Mai. Majoul spielt dazu Folk aus Ost- und Mittelamerika. Die Eröffnungsrede hält Renate Heitmann von der Bremer Shakespeare-Company, die ja auch in der Neustadt zu Hause ist. Beginn: 20 Uhr.

Am Sonnabend, 18. Mai, öffnen die Künstler der Neustadt dann ihre Ateliers – in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. „Website, Flyer und rot-grüne Luftballons weisen den Weg“, so Sprecherin Judith Remke. „Veranstaltungen und Führungen sind kostenfrei.“ Kunst, Handwerk und Design – in den Neustädter Ateliers wird einiges geboten. Nämlich: Porzellan und Malerei, Papierkunst und Schmuckgestaltung, Vintage-Fotografie und Comic-Zeichnungen. Außerdem: Skulpturen und Siebdruck, Steinmetzarbeiten und Möbeldesign. „Vier organisierte Entdeckertouren führen in ausgewählte Ateliers und Werkstätten – wahlweise mit dem Fahrrad oder gemütlich zu Fuß“, heißt es vorab. Eine der Radtouren leitet Stadtteilmanagerin Astrid-Verena Dietze. Details zu den Führungen unter: www.offene-ateliers-bremen-neustadt.de/fuehrungen.html.

Etliche der Beteiligten haben sich wieder Gastkünstler in ihr Atelier eingeladen. So wie der Möbeltischler und Designer Martin Wilmes, dessen Kollegin Katja Blum in seiner Werkstatt im Künstlerhaus (Am Deich) außergewöhnliche Pflanzendrucke präsentiert.

In ihrem neuen Porzellanstudio „Plöttjegood“ (Plattdeutsch für Porzellan), einem ehemaligen Café an der Kornstraße, gibt Laura Wolfram einen Einblick in die Gusstechnik. Zudem präsentiert sie ihre neuen Produktlinien und Objekte. Ausstellung und Produktion in einer „Gläsernen Werkstatt“ zu verbinden, sind der Produktdesignerin ein Anliegen.

Auch Live-Musik in der Bremer Neustadt

Vergleichbar lebendig wird es womöglich im Atelier der Bildhauerin Annegret Kon an der Hermannstraße zugehen, in dem ihre zwei kleinen Kinder täglich die Entstehung von bis zu lebensgroßen Figuren aus matt bemalter Keramik miterleben. Es sei denn, Annegret Kon gibt gerade Bildhauerei-Kurse im Schweizer Tessin, in der Bremer Kulturwerkstatt Westend oder im Gerhard-Marcks-Haus.

Auch Live-Musik spielt in den „Offenen Ateliers“ der Neustadt eine Rolle – nicht zuletzt bei Ulrike Güler, die am Buntentorsteinweg das „Atelier für Musik“ betreibt. Um 15 Uhr spielt Gülers Klarinettenensemble Klezmer und Jazz sowie zwei kleine Mozart-Duette. Und um 15.30 Uhr spielt das Duo „Taksim“ (Güler an der Klarinette und Mariska Nijhof am Akkordeon) Stücke aus seiner gerade veröffentlichten CD „Entdeckungsreise“. Womit wir wieder beim Thema wären. Denn genau das sollen sie ja bieten, all die geöffneten Ateliers und Werkstätten – eine Entdeckungstour.