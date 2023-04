Kündigung im Briefkasten: Erste Schreiben an Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof

Aus noch nicht besiegelt

Heute haben die ersten Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof die Kündigung erhalten, auch in Bremen. Für die Filiale ist damit aber noch nicht Schluss.

Bremen – Beschäftigte bei Galeria Karstadt Kaufhof haben am Donnerstag, 27. April 2023, die ersten Kündigungen erhalten. Das berichtet Buten un Binnen und beruft sich dabei auf eine Mitteilung der Betriebsratsvorsitzenden Sabine Dziadek. Sie sagt aber auch, dass mit dem Eingang der Kündigungen das Schicksal der Bremer Karstadt-Filiale nicht besiegelt sei.

Viel mehr hänge die frühe Zustellung damit zusammen, dass die Angestellten teils sehr lange Kündigungsfristen hätten. Laut Dziadek bestehe immer noch die Chance, dass das Kaufhaus gerettet werden kann. Denn anders als viele andere Filialen in anderen Städten, denen das Aus droht, ist die Bremer Adresse an der Obernstraße nicht defizitär.

Karstadt-Post im Briefkasten: Heute erste Kündigungen an Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof

Dass das Geschäft in Bremen auf der Streichungsliste gelandet ist, liegt an Streitigkeiten um die Mietkosten zwischen dem Gebäudebesitzer, dem Bremer Baulöwen Kurt Zech, und der Galeria Karstadt Kaufhof-Gruppe.

Gibt es also noch eine Chance auf Rettung? Immerhin haben Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) angekündigt, für den Erhalt der Filiale kämpfen zu wollen. Zudem mehren sich nach und nach Berichte um gerettete Kaufhäuser, etwa in Oldenburg oder kürzlich auch in Braunschweig.