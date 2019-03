Bremen – Gleich zwei Feste feierte am Dienstag im Rathaus das Bremer Marum (Zentrum für Marine Umweltwissenschaften) an der Uni: Das Bohrkernlager besteht seit 25 Jahren, und Gründer Prof. Gerold Wefer wurde 75 Jahre alt. Bohrkernlager – was das ist? Nun, eine Marum-Sprecherin fasst es kurz und treffend so zusammen: ein Kühlhaus für Schlamm und Steine. Eine Million Proben umfasst das Lager.

Auf der Forschungslandkarte des internationalen Meeresforschungsprogramms IODP („International Ocean Discovery Program“) ist Bremen nicht mehr wegzudenken. Die Hansestadt steht in einer Reihe mit College Station in Texas (USA) und Kochi (Japan). In diesen drei Städten werden die Bohrkerne aufbewahrt, die auf internationalen Ozeanbohr-Expeditionen seit 1968 gewonnen wurden. Jedes einzelne Labor enthält eine einzigartige Sammlung von Meeresbodenproben. Das Bremer Bohrkernlager am Marum ist nach eigenen Angaben das größte der drei Archive. Mehr als 155 Kilometer würden die aneinandergelegten Bohrkernabschnitte messen, die aktuell hier gelagert werden.

Gründer und Geburtstagskind Wefer freut sich, dass führende Wissenschaftler aus der ganzen Welt nach Bremen kommen, um hier Kerne anzuschauen und zu beproben. Wefer war maßgeblich an der Etablierung des Standorts beteiligt. Er ist mit dem IODP (damals noch „Ocean Drilling Program“ seit einer Fahrt von Oktober bis Dezember 1986 verbunden. Damals ging es zum Kontinentalrand Perus. „Wenn man einmal acht Wochen eng auf einem Forschungsschiff zusammenarbeitet, dann möchte man hinterher auch im internationalen Team gemeinsam am Material forschen“, sagt Wefer. Lebenslange Arbeitsbeziehungen und sogar Freundschaften entstünden dadurch. Zusammen mit seinem Freund und Kollegen Wolfgang Berger leitete Wefer, 1944 in Jaderberg geboren, die Fahrt „Leg 175“ vor der Küste Westafrikas 1997. Verbunden ist der 75-Jährige noch immer mit dem internationalen Bohrprogramm – und dem Bohrkernlager, auch im Ruhestand, heißt es.

Etabliert wurde das Kernlager 1994, damals noch im Schuppen 3 in der Überseestadt und quasi als Filiale des Kernlagers an der Texas A&M University (USA). Aus den USA sollten die ersten 75 Kilometer an Bohrkernen aus dem Atlantischen Ozean kommen. Ziel war es, durch ein weiteres Kernlager die internationalen Partner besser einzubinden. Neben der Lagerung, erinnert sich Wefer, waren Probennahmen an den eingelagerten Kernen und intensive Beprobungskampagnen nach jeder neuen Expedition Teil des Bremer Angebots. 1993 entschied eine Kommission, dass Bremen den Zuschlag für das neue Bohrkernlager bekommt. Die ersten Kerne trafen 1994 in Bremen ein, zwar nicht die vereinbarten Kerne aus dem Atlantik, sondern neu gewonnene. „Zu groß war die Sorge, dass die Kerne beim Transport beschädigt werden könnten“, so die Marum-Sprecherin.

2003 wurde jedem der drei Kernlager in Deutschland, den USA und Japan eine Region der Weltmeere zugeteilt. Von 2006 bis 2008 wurden mehr als 200 Kilometer Kerne umverteilt und entweder in Bremen, College Station oder in Kochi archiviert. Seitdem lagert das Bremer Team Material aus dem Atlantik, dem Arktischen Ozean, dem Mittelmeer, dem Schwarzen Meer und der Ostsee. Das Programm wurde ausgebaut, mehr Länder beteiligten sich. Am Marum mit seinem siebenköpfigen Team werden nicht nur Kerne gelagert. Das Lager umfasst eine Infrastruktur mit Laboren und Analysemöglichkeiten für Forscher.

Wefer war übrigens nach der Schulzeit erstmal Lehrling bei der Deutschen Bundesbahn. Nach der Bundeswehr studierte er Geologie-Paläontologie in Kiel (1968 bis 1972), promovierte 1975. 1985 wurde er in Kiel Professor, noch im selben Jahr Professor für Allgemeine Geologie an der Uni Bremen. gn