Küchenbrand: Feuerwehrleute retten Frau und Kind 

Bremen - Bei einem Wohnungsbrand in Bremen-Hemelingen haben eine Mutter und ihr Kind Glück gehabt. Die Feuerwehr traf noch rechtzeitig ein, um sie vor den Flammen zu retten.

Die Feuerwehr Bremen wurde am Sonntag um 13.40 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Zum Sebaldsbrücker Bahnhof gerufen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Anrufer, der den Brand im dritten Stock meldete, sagte, dass sich im Stock darüber Personen in der Wohnung befänden.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie bereits eine Frau, die ihr Kind aus dem Fenster hielt. Beiden schlug schwarzer Rauch ins Gesicht. Die Einsatzkräfte retteten Mutter und Kind mithilfe einer Drehleiter. Die beiden wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehrleute bekämpften die Flammen, die aus der Küche im dritten Stock schlugen; es brannten mehrere Einrichtungsgegenstände. Um 14.16 Uhr war das Feuer gelöscht.

20 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen

Vier Löschfahrzeuge und drei Rettungsdienstfahrzeuge mit 20 Einsatzkräften waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Rubriklistenbild: © dpa