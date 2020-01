„Sail 2020“: „Kuddel“, die „Alex“ und die „Kruzenshtern“ kommen nach Bremerhaven

Bremerhaven – Die „Kruzenshtern“ wird bei der Einlaufparade zur „Sail 2020“ in Bremerhaven dabeisein. Die 114 Meter lange Viermastbark zählt zu den Stammgästen der Windjammerfestivals in der Seestadt und sie wird ihren angestammten Liegeplatz an der Seebäderkaje einnehmen, heißt es bei der Tourismus-Gesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“.

Die „Kruzenshtern“ mit Heimathafen Kaliningrad segelt im Dienst des russischen Ministeriums für Fischwirtschaft über die Ozeane und ist für die Ausbildung des Nachwuchses im Einsatz. Das imposante Schiff hat eine enge Bindung an Bremerhaven, denn 1926 lief es als jüngster von acht „Flying-P-Linern“ unter dem Namen „Padua“ bei der Tecklenborg-Werft vom Stapel. Auch die Filmbranche entdeckte einst den Windjammer, der dann im Klassiker „Große Freiheit Nr. 7“ mit Hans Albers als Seemann Hannes Kröger zu sehen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das Schiff an die Sowjetunion und erhielt ihren jetzigen Namen nach dem ersten russischen Weltumsegler Adam Johann von Kruzenshtern.

Bislang haben mehr als 70 Schiffe aus 13 Nationen ihre Teilnahme an der „Sail“ zugesagt. Die Flotte wächst. 250 Schiffe werden beim fünftägigen Spektakel vom 19. bis 23. August erwartet. Mit dabei sind die „Gloria“ aus Kolumbien, die „Staatsrad Lehmkuhl“, Norwegens ältester und größter Rahsegler, der englische Dreimaster „Earl of Pembroke“ aus England, der in Hollywood Filmkarriere machte, die „El Galeón“, eine 2009 erbaute Replik eines königlich-spanischen Handelsschiffes aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die schnittige Bermuda-Ketsch „Zénobe Gramme“ aus Belgien, die Fregatte „El Mellah“, die als Schulschiff der algerischen Marine die Weltmeere kreuzt, und die polnische Brigg „Fryderyk Chopin“. Flaggschiff der „Sail 2020“ ist die Bark „Alexander von Humboldt II“.

Neben dem Flaggschiff hat das Windjammerfestival auch seine Maskottchen – unter anderem den neu eingekleideten Quietsche-Erpel „Kuddel“. Auch Open-Air-Konzerte sind geplant – mit „Revolverheld“ am 20. August, Chaka Khan am 21. August, Sarah Connor am 22. August und Ben Zucker am 23. August.